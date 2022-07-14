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大谷翔平6局12K外帶三壘打 本季第9勝到手[影]

2022/7/14 14:09（7/14 15:00 更新）
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大谷翔平13日率洛杉磯天使隊7比1大勝來犯休士頓太空人，本季第9勝到手。（共同社）
大谷翔平13日率洛杉磯天使隊7比1大勝來犯休士頓太空人，本季第9勝到手。（共同社）
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平今天先發6局失1分，賞對手12次三振還敲出2分打點三壘安打，率隊7比1大勝來犯休士頓太空人，本季第9勝到手。

大谷賽後本季投球成績9勝4敗、防禦率2.38，打擊成績2成58、19轟、56分打點。下次登板將挑戰繼1918年的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）後，單季勝投、全壘打同時達雙位數的百年紀錄。

大聯盟官網指出，大谷今天是連續第4場繳出雙位數三振，其中一次還是用時速162公里的火球K掉對手。他用105球主投6局，被擊出4支安打，失1分為責失，2次保送。

打擊方面，大谷今天擔任第1棒，4打數2安打，2局下右外野線邊的三壘安打帶有2分打點，獲保送1次另吞2K。

天使2局下拿3分，6局下再灌進4分；太空人打線受制於大谷及天使牛棚，全場只有4支安打，4局上靠古瑞爾（Yuli Gurriel）的右外野一壘安打打進唯一的1分。（譯者：陳亦偉）1110714

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