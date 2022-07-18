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羽生結弦動向受關注 19日開記者會「表明決心」

2022/7/18 17:25（7/18 18:21 更新）
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圖為日本男子花滑名將羽生結弦今年2月出戰北京冬奧。（共同社）
圖為日本男子花滑名將羽生結弦今年2月出戰北京冬奧。（共同社）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本有「冰上王子」之稱、拿下2枚奧運金牌的花式滑冰明星羽生結弦明天下午將召開記者會。他的經紀公司表示，羽生結弦將於記者會上「表明決心」。

日本媒體報導，經紀公司表示，將於當地時間19日下午5時（台北時間下午4時）在東京召開記者會，相關細節尚未公布，但表示羽生結弦將在記者會上「表明決心」。

媒體指出，由於花式滑冰大獎賽的參賽名單將於近日公布，羽生結弦可能會說明今後動向。

現年27歲的羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸，儘管最終取得第4名，無緣獎牌，仍被認證是史上第一個跳出4周半跳的人，他的未來動向備受關注。

羽生結弦在冬奧練習嘗試4周半跳（4A）時腳踝再次負傷，之後缺席世界花式滑冰錦標賽。

羽生結弦在2014年索契冬奧贏得男子花式滑冰金牌，之後於2018年平昌冬奧再次奪金，創下超過1個半世紀以來，首度蟬聯男子花滑金牌的紀錄。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一 ）1110718

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