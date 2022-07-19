大谷翔平不投球 MLB明星賽看不到二刀流

大谷翔平18日透露，今年不會在MLB明星賽投球。圖為他14日在比賽中擔任投手。（共同社）

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）今年MLB明星賽確定看不到大谷翔平「二刀流」的身手，因為連兩年都以投、打兩種身分入選的他，確定要為下半季的登板做準備，因此不會在明星賽投球。

大谷翔平去年成為美國職棒大聯盟MLB明星賽史上第一位同時以投、打兩種身分獲選參賽的球員，那次的明星賽他又投又打，賽前還參加了全壘打大賽，明星賽後休息了4場比賽，才在下半季登板投球。

今年，大谷翔平再度以投、打兩種身分入選明星賽。但他今天透露，他將為22日下半季的先發投球做好準備，因此將不會在明星賽上場投球。

MLB官網報導，大谷翔平透過翻譯說：「我將會在（球隊）明星賽後的首戰先發，所以只有兩天時間（調整），因此我將以球季比賽為優先。」

不過大谷翔平仍將積極參與明星賽，因為他被球迷票選為美國聯盟的先發指定打擊，他將擔任美聯開路先鋒與國聯先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）正面交鋒，排在他後面的將是紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）、波士頓紅襪的德佛斯（Rafael Devers），兩人都是大谷翔平角逐美聯年度最有價值球員（MVP）的競爭者。

大谷翔平生涯對上柯蕭，8打數0安打，但他表示，自己很期待與柯蕭這名資深左投對決，尤其是在道奇的主場。

大谷翔平說：「柯蕭是我從高中起就關注的球員，他能維持在巔峰那麼久，實在非常不可思議。那將是他在道奇球場投球的重要時刻，所以我就只是試著去享受這樣的對決。」

首度在明星賽擔任先發投手的柯蕭，也對可能在明星賽有兩次打擊機會的大谷翔平讚不絕口。

柯蕭說：「大谷翔平真的太不可思議了，因為我只能努力把球投好，過去也只是偶爾試著打到球而已，他的二刀流能力實在太強了，這對棒球比賽來說真的很棒。有像他這樣的人，在投、打兩方面都有出色的表現，實在太讓人吃驚了。對球迷來說，也讓比賽變得更有可看性。

去年的明星賽，大谷翔平又投又打，他在美聯5比2擊敗國聯的比賽中，投了完美的1局，打擊上則是2打數沒有安打。在去年的全壘打大賽中，大谷翔平和華盛頓國民的蘇鐸（Juan Soto）在首輪一路鏖戰，歷經二度延長後才敗下陣來，今年他則是婉拒參賽。

天使代理總教練尼文（Phil Nevin）說：「我相信沒有人比大谷翔平更瞭解他自己的身體，他只是覺得這樣對他最好。他將在明星賽中上場打擊幾次，但全壘打大賽實在太耗體力了。有些人每年去打，也很樂在其中，我知道他去年玩得很開心，但我想他知道那會消耗他的體力，他可不想下半季開打後，他還需要時間來恢復。」

大谷翔平今年先發15場，一共三振對手123次，戰績9勝4敗，防禦率2.38。近況奇佳的他，6月9日至今，先發6場比賽，共投39.2局只丟掉2分自責分，但賞給對手58次三振，原本有極有可能是明星賽的先發投手，但他決定不上場投球。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110719