外國選手抱怨台北羽賽安排 羽協：虛心接受並改善

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台北羽球公開賽停辦2屆後今年再度舉辦，但有來台參賽的外國選手對於在「泡泡模式」下接駁車安排和訓練有怨言，中華民國羽球協會表示，將虛心接受並改善。

台北羽球公開賽今天起至24日在台北和平籃球館舉行，也是停辦2屆後再度舉辦，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，賽事採「泡泡模式」，球員入境後須先PCR檢測，收到陰性報告後，出門前再次快篩，才能到球場練球。

加拿大華裔羽球好手李文珊的教練甘超宇昨天在臉書抱怨PCR檢測的時間點，外國選手無法像台灣選手提前適應場地與接駁車等候時間過長等問題。

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中華民國羽球協會主任李侑龍表示，第一次在泡泡模式下舉辦賽事，確實有點經驗不足，對於外國選手的建議將虛心接受並馬上改善，像是加派接駁車，希望讓球員有賓至如歸的感覺。

針對練球問題，李侑龍解釋，通常都在上午9時進行採檢，若選手16日上午抵台採檢，17日一早收到陰性報告後，就能進到場館熟悉場地，但若是在16日晚間才抵台，可能來不及在隔天一早收到報告。（編輯：張雅淨）1110719