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戴資穎左腿拉傷 提前退出新加坡公開賽
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戴資穎左腿拉傷 提前退出新加坡公開賽

2022/7/13 18:45（7/13 18:53 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎因左腿後肌拉傷，宣布退出新加坡公開賽。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
台灣羽球一姐戴資穎因左腿後肌拉傷，宣布退出新加坡公開賽。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣羽球一姐戴資穎的父親戴楠凱表示，女兒因左腿後肌拉傷，已宣布退出新加坡公開賽，希望透過未來近一週的治療與休養，能趕上下週的台北羽球公開賽。

戴資穎今天上午在新加坡公開賽首輪，以21比17、21比16擊敗自家同胞白馭珀，順利挺進次輪，依照籤表她明天將遭遇世界排名第38的日本女將川上紗惠奈，不過大會籤表已註明戴資穎退賽，因此對手直接取得8強入場券。

事實上，新加坡公開賽是戴資穎在近5週內所參加的第4場比賽，且過去3站她至少都打進4強，其中在頂級超級1000系列的印尼羽球公開賽更是拿下本季第2冠，長期密集征戰也導致身體有些不適。

戴楠凱表示，戴資穎的傷況是左腿的腿後肌拉傷，因為擔心傷勢繼續惡化，所以決定退出比賽，讓傷勢復原。

對於下週登場的台北羽球公開賽，戴楠凱強調，若女兒的傷勢復原情況良好，應該還是會參賽，不過他無奈地說：「比賽實在太密集，再加上戴資穎場場幾乎都打到最後，都沒有時間休息，現在也有其他球員陸續傳出受傷的消息。」

除戴資穎外，世界排名第8的泰國一姐依瑟農（Ratchanok Intanon），今天首輪面對台灣好手宋碩芸，她則在首局11比9領先之際，因傷決定提前退出比賽，也讓宋碩芸直接取得晉級次輪的門票。（編輯：張雅淨）1110713

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