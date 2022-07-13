王子維不敵印尼一哥金廷 新加坡羽賽首輪落馬

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（中央社記者龍柏安台北13日電）首局先失、次局尾聲又沒能守住對手頻頻殺球強攻，「羽球王子」王子維今天在新加坡羽球公開賽男單首輪，以19比21、16比21，惜敗大會第4種子、印尼名將金廷，首輪落馬。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，部分台將們則是連續3週出賽，其中就包括先後晉級次輪的戴資穎與周天成。

目前世界排名第6的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），是印尼羽球一哥，本季他的狀況一直很穩定，若不含湯姆斯盃在內，他已連續5場國際賽都挺進8強，而在印尼羽球大師賽則是止步4強。

反觀王子維本季最佳戰績，是泰國羽球公開賽的8強，接下來連續3站都在次輪出局，而過去他與金廷共6度交鋒，他僅拿2勝對戰也處於劣勢。

兩人今天在新加坡公開賽首輪交手，王子維開局就陷入落後，仍打出競爭力，首局他共6度逼平戰局，並在局末追到19比19平，只可惜決勝關頭沒能再進一步，連丟2分以19比21讓出。

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次局戰況依舊難分難捨，雙方開賽互有領先，在局尾再次戰成15比15，接下來對手連拿3分超前，王子維僅靠著一次直線殺球再添1分，接下來又連丟3分、以16比21吞敗。

至於女單方面，台灣好手宋碩芸在首輪面對馬來西亞公開賽女單冠軍、泰國一姐依瑟農（Ratchanok Intanon），首局在9比11落後下，對手在技術暫停時意外宣布退賽，也讓宋碩芸成功挺進第2輪。（編輯：陳政偉）1110713