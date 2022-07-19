台北羽球公開賽開打 戴資穎、麟洋配20日登場

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台北羽球公開賽今天點燃戰火，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成、東京奧運男雙金牌組合王齊麟與李洋明天才會亮相，戴資穎首輪將與烏克蘭選手布羅娃交手。

總獎金50萬元（約新台幣1511萬元）的台北羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，今天起至24日在台北和平籃球館舉行，也是停辦2屆後再度舉辦，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，賽事採「泡泡模式」，球員入境後需先PCR檢測，收到陰性報告後，出門前再次快篩，才能到球場練球。

台北公開賽首日進行資格賽和部分混雙首輪賽程，戴資穎過去曾在2012、2016、2018年台北羽球公開賽3度拿下冠軍，最近一次參賽則是2018年，她上週在新加坡公開賽女單首輪勝出後，因左腿後肌拉傷而退賽，明天將迎來首場賽事，將出戰世界排名第127名的烏克蘭選手布羅娃（Polina Buhrova）。

世界排名第4的周天成過去3度在男單項目稱王，這次同樣挑戰在台北公開賽的第4冠，高居頭號種子的他，男單首輪將上演「台灣內戰」，對決前世青金牌呂家弘。

「羽球王子」王子維明天也將在男單首輪上陣，對手為印尼選手倫貝伊（Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay）。

王齊麟與李洋歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，上週在新加坡羽球公開賽復出，止步次輪，這次將在台北公開賽與其他台將一同捍衛主場，首輪出戰台灣兄弟檔李芳任與李芳至。（編輯：張芷瑄）1110719