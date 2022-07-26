林凱威加盟味全龍穿99號 合約總值1470萬

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中華職棒味全龍26日宣布，簽下今年選秀會第1輪指名旅美好手林凱威（右），並為他舉辦加盟儀式。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華職棒味全龍今天宣布，簽下今年選秀會第1輪指名旅美好手林凱威，合約2年5個月，包括激勵獎金在內，總值新台幣1470萬元，未來將披上99號球衣。

26歲右投手林凱威2015年加盟美國職棒響尾蛇隊，美職生涯最高層級為小聯盟2A，最快球速可達153公里，今年5月被球隊釋出後，加入美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊，後來參加中職選秀會，首輪獲得味全龍青睞，成為選秀榜眼。

味全龍明天將作客高雄澄清湖棒球場，出戰中信兄弟，球團今天發布新聞稿宣布，已與林凱威簽約，而味全龍復出推手魏應充今天也到主場天母棒球場參與林凱威加盟儀式，歡迎林凱威加入味全龍。

味全龍領隊丁仲緯表示，選秀後與林凱威談約一直很順利，雙方很快達成共識，自今天起簽下2年5個月合約，包括激勵獎金在內，總值1470萬元，其中今年月薪為45萬元，明年起調為50萬元。

對於成為龍隊的一員，林凱威相當興奮，他表示，高中畢業就離開台灣，這次回台能加盟味全龍，有信心跟團隊一起進入季後賽。

由於味全龍99號原本由自主培訓選手李承風穿著，球團指出，林凱威親自詢問李承風，李承風願意將背號讓出，林凱威也感謝對方的禮讓，將一起為球隊做出最大的貢獻。

球團指出，林凱威選擇99的背號，象徵職業生涯長長久久，預計明天讓林凱威投入二軍賽事，擔任主力後援投手。

另外，新竹市棒球場整建後重新啟用問題頻傳，龍隊老將林智勝日前走回休息區時就曾意外滑倒，魏應充今天也表達慰問，他強調，球員的安全不能打折，「24日在新竹賽事延賽，就是基於這個理由，與總教練葉君璋一起做的共同決定。」

魏應充除了對龍將們上半季表現表達嘉許，他也提到，下半季的開始，對球隊是很好的提醒，表示各隊都在進步，球隊也要思考如何更進一步，朝向年初立下的進入季後賽目標而努力。（編輯：張雅淨）1110726