中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄[影]

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中華職棒統一獅隊三壘手林子豪（前右）遞補參加今年明星對抗賽全壘打大賽，不但闖進31日決賽，更以9發全壘打、20歲之姿，成為最年輕的明星賽全壘打大賽冠軍。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒統一獅隊三壘手林子豪遞補參加今年明星賽全壘打大賽，不但闖進決賽，今天決賽更轟出9發全壘打，以20歲之姿，成為最年輕的全壘打賽冠軍。

中職明星對抗賽7月30日、31日在台中洲際棒球場舉行，除了進行2場明星隊與台灣隊的賽事外，還有全壘打大賽、野手速球王、打準大賽。

「全壘打大賽」採計時制，由曾陶鎔、林子豪、陳子豪、許基宏、拿莫．伊漾、朱育賢、林智勝參賽，每名球員有3分鐘擊球時間，每人有1次60秒的暫停時間，為保護球員，擊球落地後投手才能投下一球，若將球打出球場外，每球可額外獲得20秒，並於3分鐘正規賽結束，休息30秒後，進行額外加時賽。

許基宏昨天全壘打大賽預賽中擊出11發全壘打，為7名選手中最多，與林子豪、林智勝、拿莫．伊漾等人晉級今天決賽。

林子豪先前因隊友林安可受傷，遞補參加全壘打大賽，本季例行賽出賽35場，116個打數敲出38支安打，包括2轟，打擊率3成28。

林子豪昨天先是在全壘打大賽預賽揮出9轟，今天再轟出9發全壘打，擊敗拿莫．伊漾（7轟）、林智勝（6轟）、許基宏（5轟），林子豪以20歲4個月2天的年紀超越張泰山，成為史上最年輕的全壘打大賽冠軍。（編輯：黃世雅）1110731

影片來源：CPBL 中華職棒

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2022中華職棒明星對抗賽全壘打大賽最終結果出爐，遞補參賽的林子豪（右）決賽共敲出9轟，以20歲寫下最年輕奪冠紀錄，賽後由中職會長蔡其昌（左）頒獎。中央社記者張新偉攝 111年7月31日

2022中華職棒明星對抗賽31日第2天賽前舉辦全壘打大賽決賽，中職明星隊林子豪一共擊出9支全壘打，以20歲寫下最年輕奪冠紀錄。圖為林子豪打完最後一球後，累得癱坐在地。中央社記者張新偉攝 111年7月31日