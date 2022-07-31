小馬聯盟少棒賽 高雄小將18比0勝美國拉雷多隊

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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄市少棒代表隊出賽小馬聯盟世界少棒錦標賽再報佳績，繼擊敗中美洲多明尼加強隊奪首勝後，今天對上美國拉雷多隊，守備優火力全開，以18比0大敗對手，獲勝部冠軍。

以中正國小為主組成的高雄市少棒代表隊，代表台灣赴美國德州出賽小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，首戰台灣時間29日晚間對上多明尼加隊，擊敗對手奪首勝，今天台灣時間上午8時30分對上地主美國拉雷多隊。

今天現場湧入來自美國洛杉磯、鳳凰城、休士頓、奧斯丁、聖安東尼奧、拉雷多等地的僑胞，為高雄小將加油，高雄小將也拿出優秀表現，多次化解對手攻勢，完封對手火力；小將姜晉堯則擊出4支安打，帶動隊伍砲火不斷，加上拉雷多隊守備多次失誤，最終以18比0大敗對手。

高雄小將此役先攻，首局姜晉錫遇4壞保送率先上壘，蘇子進及時以安打送姜晉錫上三壘，對方投手又出現違規，將姜晉錫保送本壘，奪下第1分；高雄小將再靠對方失誤和適時安打，將蘇子進送回本壘，一局上結束，高雄就率先攻下3分。

三局上高雄小將2支安打建功，比數拉到4比0；四局上高雄攻勢再起，姜晉堯安打送回蘇子進添分，以5比0領先。

拉雷多隊前五局打線被高雄小將完全封鎖，無人上壘，五局下半拉雷多隊積極反攻，2人在壘、無人出局局勢下，高雄小將仍順利化解攻勢，未讓對手得分。

六局上半，姜晉堯打出一壘上方高球，拉雷多隊漏接，隊友安打火力支援送姜晉堯回本壘，取得第6分；接著對手守備出現頻繁失誤，高雄小將砲火全開，共13人次跑回本壘得分，姜晉堯也打出3分打點安打清壘，終場高雄小將以18比0取得大勝。

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小將姜晉堯這場共有5次打擊，擊出4支安打，是帶動高雄小將得分關鍵，姜晉堯賽後受訪表示，這場選球上很謹慎，加上現場加油聲不斷，士氣高昂，所以在打擊上能發揮。

中正國小校長吳軒銘接受中央社記者電訪表示，當地白天氣溫上看攝氏40度，加上前幾天還在適應，首役僅險勝對手，今天球隊全力發揮，取得勝部冠軍，對於明天將對上敗部隊伍並不太擔心，有望一路挺進冠軍賽；也非常感謝來自全美的台灣僑胞，不遠千里到場為高雄小將們加油，相信高雄小將接下來會持續打出好成績。（編輯：陳仁華）1110731