小馬聯盟錦標賽首戰 高雄7比5勝多明尼加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市代表隊代表台灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，台灣時間29日晚間首戰對上多明尼加，終場以7比5擊敗對手，奪得首勝。（中正國小提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄市代表隊代表台灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，首戰對上多明尼加，高雄小將先取得領先，中途遭多明尼加隊逆轉，再拚回比分，終場以7比5擊敗對手，奪得首勝。

以高雄市中正國小為主組成的高雄代表少棒隊，代表台灣赴美國德州參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，昨天台灣時間深夜10時開打，透過球隊老師在社群媒體上轉播，給高雄小將加油打氣，比賽現場也有僑胞舉著中華民國國旗為小將加油打氣。

比賽由高雄市代表隊後攻，1局下半靠著多明尼加投手的失誤觸身上壘，再以安打奪下此役第1分；3局下姜晉堯二壘打上壘，與三壘跑者演出成功雙盜壘拿分；之後再因多明尼加隊投手違規，讓壘上高雄小將再回本壘添得第4分。

多明尼加掛蛋到5局上，因高雄小將連續守備失誤，加上打線火力，一口氣連得5分，逆轉局勢。

不過5局下，高雄小將就一口氣追回2分，以6比5暫時領先多明尼加。之後再下1分，以7比5反超前2分。

全場比賽進行超過2小時，在6局上半，多明尼加隊因出現球員人數不足，裁判沒收比賽，終場高雄小將以7比5獲勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

領隊中正國小校長吳軒銘告訴中央社記者，比賽現場氣溫很高，高雄小將全力以赴比賽，從一開始獲勝到最後被多明尼加逆轉，但是選手並不氣餒，仍然奮力急追，成功在5局下演出逆轉勝，接下來還有幾場硬仗，相信小將們可以打得更好。

吳軒銘表示，現場有不少僑胞前來加油助陣，還有曾在高雄鼓山國小就讀，現居美國加州的小朋友專程趕到德州，穿著鼓山國小運動服到場加油，讓隊中3名也是就讀鼓山國小的小將相當振奮。（編輯：郭諭儒）1110730