更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
共軍升高威脅 拜登與國安團隊討論印太局勢
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成2/156
首頁 / 運動

張育成連4場先發都敲安 近11打數5安打

2022/8/4 07:44（8/4 08:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
效力MLB坦帕灣光芒隊的台灣好手張育成，最近4場先發都貢獻安打，共11打數5安打。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
效力MLB坦帕灣光芒隊的台灣好手張育成，最近4場先發都貢獻安打，共11打數5安打。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美國職棒進入下半季，光芒隊的台灣好手張育成漸入佳境，最近4場先發都貢獻安打，共11打數5安打，累計打擊率攀升到0.209為本季新高。

坦帕灣光芒隊今天在主場展現韌性，兩度落後、兩度追平，靠著6局下裴拉塔（David Peralta）的適時安打，以3比2後來居上擊敗多倫多藍鳥。

張育成擔任先發二壘手，打第6棒。前2次上場打擊，面對藍鳥日籍左投菊池雄星，分別是三振、右外野邊線的界外高飛接殺。

菊池雄星這場主投4局，送給光芒打者5次三振，但也被敲3支安打、失2分，無勝敗責任。

菊池雄星退場之後，藍鳥第2任後援投手辛巴（Adam Cimber）在2比2平手局面投第6局，遭光芒外野手希瑞（Jose Siri）敲出安打又盜上二壘，裴拉塔中外野平飛安打送回隊友，攻下超前分。

張育成6局下接在裴拉塔後面打擊，面對低肩側投的辛巴，纏鬥8球之後選到四壞保送。

張育成前3打席計2打數沒有安打、1次四壞保送，第4打席在8局下，鎖定藍鳥投手李查茲（Trevor Richards）一記93.6英里（150公里）的中間偏高快速球，打成中外野平飛一壘安打。

張育成自7月26日以來，最近一週出賽5場，包括4場先發，另有1場在延長賽10局接替守備、沒有打擊機會。這4場排上開賽名單的比賽，張育成3場擔任游擊手、1場二壘手，這4場比賽都有安打，11個打數敲出5支安打。（編輯：馮昭）1110804

延伸閱讀
影片／張育成對老東家再敲安 連3戰有安打本季最長張育成轉戰光芒 本季效力第3支大聯盟球隊
張育成
張育成首次對戰前東家 對賽揚強投敲2安打張育成先發鎮守游擊 相隔11天再敲安打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張育成首次對戰前東家 對賽揚強投敲2安打