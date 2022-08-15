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大谷翔平敲回保險分 天使逆轉勝雙城[影]

2022/8/15 09:12（8/15 09:26 更新）
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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使14日對上明尼蘇達雙城，大谷翔平敲安打回保險分，終場4比2擊敗雙城。（共同社）
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使14日對上明尼蘇達雙城，大谷翔平敲安打回保險分，終場4比2擊敗雙城。（共同社）
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（中央社加州安那罕14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使先發戴維森今天主投6局被敲4安失2分，瑞吉福貢獻2分打點追平比數，大谷翔平敲安打回保險分，天使終場4比2擊敗明尼蘇達雙城。

這是戴維森（Tucker Davidson）自亞特蘭大勇士轉戰天使以來第2度先發，最後拿下個人在天使首勝，也助天使3個月來首度延續贏得2個系列賽，近6戰拿下5勝。

戴維森首局被巴克斯頓（Byron Buxton）敲出2分砲，讓雙城先馳得點，但他之後回穩。瑞吉福（Luis Rengifo）3下敲出二壘安打送回佛萊徹（David Fletcher）和大谷翔平，助天使攻下2分追平。

天使4下靠鈴木清（Kurt Suzuki）敲出高飛犧牲打超前比數，7下再靠大谷翔平敲出本場首安打回第4分保險分。

大谷翔平此役2打數1安打，進帳1分打點，另有2保送，打擊率2成54。

雙城先發阿契爾（Chris Archer）主投4局失3分，苦吞敗投。

大谷翔平日前剛締造單季10勝、10轟的百年紀錄，明天將先發迎戰西雅圖水手。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110815

影片來源：MLB
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