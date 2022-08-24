U18台灣男籃不敵日本 無緣晉級4強

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（中央社記者龍柏安台北24日電）第3節追到只差7分，可惜台灣U18男籃小將沒能扭轉戰局，反讓對手拉出一波14比0攻勢打壞行情，終場60比76不敵日本，無緣U18亞青男籃錦標賽4強。

在伊朗德黑蘭舉行的U18亞洲青年男子籃球錦標賽，今天進行關鍵8強賽，台灣隊在分組預賽以2勝1負、分組第2晉級，今天遭遇A組排名第1的日本，台灣隊在第3節尾聲至第4節初，被對手一口氣拉開差距，無奈吞敗。

台灣小將今天開局還能和日本糾纏，上半場打完僅以29比42落後，下半場開賽張俊生連續飆進2顆三分球，一度將比分追到只差7分。

第3節尾聲，今天表現出色的後衛徐得祈兩罰中1，比分追至44比53，沒想到接下來台灣隊陷入得分乾旱，長達近4分半沒有得分進帳，反觀日本隊一口氣連拿14分，也把領先一口氣拉開至20分大關，最多領先達23分。

台灣隊直到第4節最後8分8秒，靠著郭俊言兩罰俱中才擺脫得分乾旱，最終以16分之差作收，受阻4強門外。

郭俊言今天攻下全隊最高的17分、6籃板與4阻攻，替補後衛徐得祈也攻下次高的13分、8籃板與8助攻，而前2戰發揮出色的張俊生，則拿下11分、5籃板與2抄截。

台灣隊輸給日本後，明天將休兵一天，26日（週五）將再碰菲律賓，力拚爭搶第5名的機會。（編輯：張芷瑄）1110824