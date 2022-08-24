更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U18台灣男籃不敵日本 無緣晉級4強

2022/8/24 19:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北24日電）第3節追到只差7分，可惜台灣U18男籃小將沒能扭轉戰局，反讓對手拉出一波14比0攻勢打壞行情，終場60比76不敵日本，無緣U18亞青男籃錦標賽4強。

在伊朗德黑蘭舉行的U18亞洲青年男子籃球錦標賽，今天進行關鍵8強賽，台灣隊在分組預賽以2勝1負、分組第2晉級，今天遭遇A組排名第1的日本，台灣隊在第3節尾聲至第4節初，被對手一口氣拉開差距，無奈吞敗。

台灣小將今天開局還能和日本糾纏，上半場打完僅以29比42落後，下半場開賽張俊生連續飆進2顆三分球，一度將比分追到只差7分。

第3節尾聲，今天表現出色的後衛徐得祈兩罰中1，比分追至44比53，沒想到接下來台灣隊陷入得分乾旱，長達近4分半沒有得分進帳，反觀日本隊一口氣連拿14分，也把領先一口氣拉開至20分大關，最多領先達23分。

台灣隊直到第4節最後8分8秒，靠著郭俊言兩罰俱中才擺脫得分乾旱，最終以16分之差作收，受阻4強門外。

郭俊言今天攻下全隊最高的17分、6籃板與4阻攻，替補後衛徐得祈也攻下次高的13分、8籃板與8助攻，而前2戰發揮出色的張俊生，則拿下11分、5籃板與2抄截。

台灣隊輸給日本後，明天將休兵一天，26日（週五）將再碰菲律賓，力拚爭搶第5名的機會。（編輯：張芷瑄）1110824

郭俊言
台灣不敵菲律賓 分組第2晉U18亞洲盃男籃8強 U18亞青男籃出征伊朗 目標8強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族