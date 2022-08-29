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大谷翔平猛打賞含本季第28轟 天使3連戰橫掃藍鳥[影]

2022/8/29 06:46（8/29 08:16 更新）
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大谷翔平（前左）28日敲出3支安打，其中包含個人本季第28轟的2分全壘打，幫助MLB洛杉磯天使橫掃多倫多藍鳥。（共同社）
大谷翔平（前左）28日敲出3支安打，其中包含個人本季第28轟的2分全壘打，幫助MLB洛杉磯天使橫掃多倫多藍鳥。（共同社）
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（中央社多倫多28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在客場迎戰多倫多藍鳥，天使陣中強棒大谷翔平敲出3支安打，其中包含個人本季第28轟的2分全壘打，幫助天使以8比3獲勝且3連戰橫掃藍鳥。

大谷翔平今天擔任第3棒指定打擊，他先於1局上、3局上都敲出安打，然後在7局上2人出局情況下轟出左外野兩分砲，這是他個人本季第28轟。

除了大谷翔平的強打表現，他的隊友楚勞特（Mike Trout）、瑞吉福（Luis Rengifo）和鈴木清（Kurt Suzuki）也都扛出全壘打，火力強大的天使隊全場敲出13支安打。

藍鳥先發投手史崔普林（Ross Stripling）今天主投6局被敲7安失3分，送出6次三振、沒有保送，無奈吞下敗投。

大谷翔平本季打擊率來到2成65，敲出28支全壘打，並掃進77分打點；投球成績方面，22場先發投128局，送出176次三振，拿下11勝8敗，自責分率2.67。

天使3連戰橫掃藍鳥後，本季例行賽戰績來到55勝73敗，勝率4成30，僅在美國聯盟西區排名第4。（譯者：陳彥鈞）1110829

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