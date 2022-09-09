突尼西亞女將加博輕取賈西亞 挺進美網決賽

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（中央社紐約8日綜合外電報導）突尼西亞網球女將加博（Ons Jabeur）今天在美國公開賽中，以直落二輕取法國女將賈西亞（Caroline Garcia），成為史上第一位闖進美網決賽的非洲女性。

法新社報導，這場準決賽在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）登場，身為大會第5種子的加博從比賽一開始就壓制對手，形成一面倒局勢，只花了1小時又6分鐘就以6比1、6比3淘汰賈西亞。

加博今年7月才以黑馬之姿，成為首位打進溫布頓網球錦標賽決賽的非洲女性，如今再闖美網決賽。她將在10日的決賽對上波蘭的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

加博說：「這感覺真是太棒了。在溫網後，我給自己很大的壓力，我現在終於鬆了一口氣，因為努力終於有了回報。雖然硬地賽季一開始我的表現有點糟，但我還是非常開心能打進決賽。」

加博在戰勝賈西亞後，對於即將到來的決賽充滿信心。

加博全場發出8記愛司球（ace），一發得分率高達83%。賈西亞從一開始就顯得猶豫不決，她在首局就錯失破發機會。

加博適時掌握破發，並在第一盤接下來賽事中，再逼出賈西亞兩個破發。賈西亞第一盤共出現14次非受迫性失誤。

加博第2盤也很快取得領先，在第4局再度先破發，關鍵第5局，在經過3度Deuce（平分）後，加博才完成保發，取得4比1完全壓制對手。

賈西亞全場沒被拿到任何破發點，絲毫無法對加博施壓，加博最終以6比3輕鬆的拿下勝利。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1110909