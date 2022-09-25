富藍戈差1公里平中職最速紀錄 投手丘、用球有幫助

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職富邦悍將隊洋投富藍戈昨天中繼登板，飆出最速159公里，他表示，除了維持訓練外，新莊的投手丘和中職用球有助於發力和控球，如果可以突破中職最速160公里紀錄會很開心。

中華職棒富邦悍將隊洋將富藍戈昨天對中信兄弟比賽中繼登板，投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，最快球速159公里。

富藍戈表示，球速可以越投越快的原因應該是有在健身房維持訓練，也特別提到主場新莊棒球場的投手丘比較高，有高度的投手丘可以讓身體的力量比較好發揮出來，加上中職用球也比較不一樣，縫線比較突出，可以增加他投滑球和變速球的摩擦力，幫助控球。

富藍戈生涯最快球速曾在韓國職棒飆出160公里，中職目前最快球速紀錄是義大犀牛隊（悍將前身）洋投強克的160公里。富藍戈表示，如果可以改寫中職紀錄會很開心，但最重要的還是幫助球隊贏球、保持身體健康。

悍將終結者曾峻岳22日登板後援，飆出157公里、追平聯盟本土投手最快球速紀錄，但昨天比賽後援登板失分吞敗。

富藍戈提到，曾峻岳有健康的手臂，在20歲的年紀就可以有這麼好的速度很不錯，兩人平時也有增加默契，希望可以在場上後援連線，昨天比賽很可惜，但球員難免會遇到這種狀況，相信他可以越來越好。（編輯：張雅淨）1110925