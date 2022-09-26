費德瑞賀世界隊首奪冠 期待明年拉沃盃到場加油

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）美國網球好手提亞佛今天救下4個賽末點，戲劇性擊敗希臘對手西西帕斯，助世界隊抱回首座拉沃盃（Laver Cup）冠軍，讓歐洲隊的瑞士傳奇球星費德瑞無緣以獎盃告別網壇。

法新社報導，費德瑞（Roger Federer）表示：「恭喜世界隊，精彩的逆轉勝。」他說：「有時很激動，但我玩得很開心。我對大家有道不盡的感謝，我很享受每一刻。」

拉沃盃明年移師加拿大舉行，費德瑞說：「我很期待明年，我也會到場，從不同的位置為兩隊加油。」

路透社報導，費德瑞今天被問到個人計畫時不願透露細節，但他說沒有想過在拉沃盃擔任隊長。

費德瑞說：「沒有這方面的計畫。比昂（柏格名）做得很好。湯瑪斯（恩奎斯特名）也一樣，一路支持他。」柏格（Bjorn Borg）是歐洲隊的隊長，恩奎斯特（Thomas Enqvist）是副隊長。世界隊的正、副隊長是美國兄弟檔馬克安諾（John McEnroe）和小馬克安諾（Patrick McEnroe）。

費德瑞還說：「過程很開心。誰知道呢，也許有一天會，但目前為止我們還沒有任何計畫。」

●新生代出頭 提亞佛、奧格-阿里辛不讓歐洲隊5連霸

儘管在拉沃盃今天第3天賽事，歐洲隊派出溫布頓冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）和莫瑞（Andy Murray）的堅強陣容，美國的提亞佛（Frances Tiafoe）和加拿大新星奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）仍展現新生代的活力，助世界隊從第2天賽後的4比8落後逆轉勝。

根據拉沃盃賽制，第1天贏1場得1分，第2天贏1場得2分，第3天贏1場得3分。

22歲的奧格-阿里辛今天先在雙打賽與美國的沙克（Jack Sock）搭檔，終場2比6、6比3、10比8擊敗莫瑞和貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。奧格-阿里辛緊接在單打賽以6比3、7比6（7/3）力克塞爾維亞名將喬科維奇。

24歲的提亞佛之後以1比6、7比6（13/11）、10比8擒伏西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。世界隊單日3連勝拿下9分，最後以13比8逆轉勝，擊敗先前連4屆稱霸的歐洲隊，抱回首座拉沃盃冠軍。

提亞佛說：「真是令人難以置信的感覺。我們隊長馬克安諾厭倦了輸球，他整個星期都在罵髒話。我一直說這一年會輪到我們。不只是我，我們都有所表現。」

「如今看起來我才有那場關鍵比賽。我很高興我能捧起拉沃盃冠軍，這才是最重要的。」

奧格-阿里辛5月在羅馬大師賽敗給喬科維奇，今天在拉沃盃擊敗對方甜蜜復仇。

奧格-阿里辛說：「這是我生涯最佳表現之一。我已有好幾次接近對上這些偉大的冠軍好手，因此能像這樣贏得勝利感覺很棒。」

●費德瑞退役 莫瑞猜他當教練可能不容易

路透社以「莫瑞認為教凡人對費德瑞來說可能是挑戰」的標題報導說，莫瑞表示，他希望費德瑞退役後將繼續參與網球活動，但他也說費德瑞很有天賦，執教其他一般的選手可能不容易。

費德瑞23日在拉沃盃與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）搭檔打雙打賽後感性告別。他曾暗示想參加表演賽，但對未來有朝一日轉當教練的可能性持謹慎態度。

莫瑞今天告訴記者：「我相信如果他有一天執教，顯然他現在不需要，但我猜他會挑選他會有動力在大比賽中指導並到場協助的球員。」

「像他這樣有天賦且有很多選擇時，我認為困難的一件事就是，別忘了，不是每個人都能辦到他所做的事。」

「他有能力參與一切，他手邊有很多選擇，這有時對一位教練來說也是具有挑戰性的事，尤其是在他這個位置的人。」

莫瑞也說，很榮幸能於23日晚上在場見證費德瑞告別戰。他表示，費德瑞值得這一切，所有人齊聚一堂非常別具意義。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110926