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世界桌球團體錦標賽 台灣女團不敵中國摘銅[影]

2022/10/7 17:30（10/7 17:47 更新）
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2022世界桌球團體錦標賽7日進行4強賽，台灣女團派出陳思羽（圖）、李昱諄與劉馨尹接力上陣，最終以0比3不敵中國隊，獲得銅牌。（中央社檔案照片）
2022世界桌球團體錦標賽7日進行4強賽，台灣女團派出陳思羽（圖）、李昱諄與劉馨尹接力上陣，最終以0比3不敵中國隊，獲得銅牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣女團今天在世界桌球團體錦標賽4強賽，以0比3不敵尋求5連霸的中國隊，獲得銅牌，這也是台灣女團隊史在世桌團體賽所摘下的第3面獎牌、第2面銅牌。

在中國成都舉辦的2022世界桌球團體錦標賽，今天進行4強賽，台灣女團派出陳思羽、李昱諄與劉馨尹接力上陣，可惜都未能突破中國隊封鎖，連吞3敗後受阻壓軸冠軍賽門外。

台灣女團過去曾在2000年由中國歸化名將陳靜領軍，一路過關斬將闖進決賽，最終不敵中國銀恨，是隊史最佳成績，而2016年台灣隊同樣在4強輸給中國，與北韓並列銅牌。

長期壟斷桌壇霸主地位的中國隊，女團隊史共21度奪冠，今年由世界球后孫穎莎領軍，搭配世界排名第2的陳夢以及第3的王曼昱，自小組賽起至淘汰賽，連7戰都以勢如破竹的直落三攻勢拿下勝利。

今天台灣隊依舊由世界排名22的陳思羽打頭陣，可惜面對孫穎莎完全討不到便宜，以0比3敗下陣來。

第2點接力上場的李昱諄，強碰前世界排名第1的陳夢則打出競爭力，首局甚至鏖戰至加分才以10比12失手，可惜她同樣以8比11、6比11吞敗，台灣隊也陷入0比2淘汰邊緣。

無奈接替登場的劉馨尹，也沒能演出驚奇延長戰線，再以0比3不敵王曼昱，最終台灣隊以0比3不敵中國，獲得銅牌。（編輯：管中維）1111007

影片來源：World Table Tennis
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