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T1新賽季10/29開打 特攻盼把總冠軍留下

2022/10/11 16:39
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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣運彩xT1聯盟中信特攻今天在主場新莊體育館舉行開季記者會，球團除喊出把總冠軍留下的口號，也希望打造全新閃電般的攻守轉換球風，持續帶給球迷最棒的觀賽體驗。

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊今年季外大動作補強，除網羅「大房東」曾文鼎，洋將人選也選定2名克羅埃西亞籍以及1名立陶宛外援，球團透露，盼讓團隊意識較強的歐洲球員，幫助隊內的年輕小將迅速成長。

特攻本季找來曾入圍金曲獎最佳新人獎的饒舌歌手莫宰羊，替球隊量身打造球隊年度歌曲。此外特攻上季曾榮獲聯盟最Fun主場，今天開季記者會球團也表示，希望蟬聯這項殊榮，給球迷最棒的觀賽環境。

特攻總教練李逸驊受訪時被問到，今年選定的洋將身材都不是高大型，面對聯盟其他巨塔要如何因應，他開玩笑地說：「老師以前總說，大象最怕小老鼠。」

李逸驊強調，自家洋將雖然身高不夠高，但速度很外，而且團隊意識非常好，加上今年又補進了曾文鼎，他相信要跟其他球隊高大型洋將抗衡，應該不是問題。

特攻總經理劉志威今天也宣布，本季球隊將增聘一名球員發展教練，人選則是過去南山高中教頭許時清。他透露，陣中有不少年輕球員需持續成長，另一方面選秀球員也要特別觀察，而許時清過去長期在基層籃壇服務，也對這些球員的背景比較了解。

本季特攻主場開幕戰將於10月29日在新莊體育館點燃戰火，球團透露明天中午12時30分將全面開放購票。（編輯：張雅淨）1111011

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