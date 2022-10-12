MLB季後賽第2輪 費城人首戰7比6險勝勇士[影]

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MLB費城費城人的重砲卡斯特亞諾斯11日攻守優異，幫助費城人擊敗亞特蘭大勇士。（圖取自twitter.com/Phillies）

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（中央社亞特蘭大11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB費城費城人的重砲卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）今天攻守優異，幫助費城人在季後賽第2輪首戰以7比6力退亞特蘭大勇士。

法新社報導，卡斯特亞諾斯和哈波（Bryce Harper）各敲出3支安打，帶領費城人在國家聯盟5戰3勝制的分區系列賽中，暫時1比0領先2021年世界大賽冠軍勇士。

哈波說：「大家今天都全力以赴，這是你能要求的一切。」「我們兩隊都不計代價或盡其一切可能要贏得比賽。」

影片來源：MLB

1局上，卡斯特亞諾斯和波姆（Alec Bohm）則各敲出1壘安打，為費城人貢獻2分。2局下，勇士強打達諾（Travis d'Arnaud）揮出1支陽春全壘打，為球隊追回1分。

3局上，波姆擊出高飛犧牲打，為費城人再添1分；接著，塞固拉（Jean Segura）揮出1壘安打，卡斯特亞諾斯跑回本壘得分，費城人暫以4比1領先。

4局上，卡斯特亞諾斯再敲出2分打點的1壘安打。5局上，索沙（Edmundo Sosa）擊出高飛犧牲打，助塞固拉奔回本壘得分，費城人將比分擴大到7比1。

5局下，勇士吹起反攻號角，達諾敲出2分打點的2壘安打，將比分拉近到3比7；9局下，歐爾森（Matt Olson）轟出3分全壘打，在1人出局下，勇士1分之差緊咬費城人。

接著，勇士的康崔拉斯（William Contreras）擊出右外野方向的高飛球，但被卡斯特亞諾斯的飛撲美技接殺，澆熄勇士的反攻氣焰。達諾最後一擊也無功而返，終場勇士以6比7敗給費城人。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1111012