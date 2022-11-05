LPGA日本菁英賽 徐薇淩火力稍減並列14

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（中央社記者龍柏安台北5日電）前兩輪火力四射的旅美高球名將徐薇淩，今天在LPGA日本菁英賽第3輪火力稍減，今天僅繳出低於標準1桿的71桿，3回合累計以低於標準7桿的209桿，排名並列14。

總獎金200萬美元（約新台幣6431萬元）的日本菁英賽，今年在日本滋賀縣舉行，地主名將上田桃子打下7鳥，吞下3個柏忌，再繳出低於標準4桿的68桿，以低於標準14桿的202桿，仍以一桿之差繼續獨占鼇頭。

徐薇淩在前兩輪都繳出6字頭的成績卡，第2回合打完一度並列第8，可惜今天她沒能乘勝追擊，僅以71桿完賽，排名也微幅下滑至並列14。

前兩回合徐薇淩累計僅吞下2個柏忌，今天從第1洞出發的她，第4洞就領到全場第1個柏忌，所幸她很快回穩，接下來連續在第5、6洞打鳥止血。

無奈標準桿4桿的第7洞，徐薇淩又碰上大麻煩，她總共用了6桿才脫身，也導致她苦吞雙柏忌，不僅把前面賺到的桿數全吐了回去，也對她造成重傷害。

不過徐薇淩很快調整好心態與節奏，轉場後她自第12洞起，在4洞內就抓下3鳥，可惜她也在第14洞再吞一個柏忌，單日以5鳥、2柏忌與一個雙柏忌、低於標準1桿的71桿完賽。

至於旅日好手蔡佩穎，今天打下3鳥、1柏忌，繳出低於標準2桿的70桿，3回合打完以平標準的216桿，排名並列58。（編輯：陳政偉）1111105