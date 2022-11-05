海洛羽賽台灣金包銀 李哲輝楊博軒決賽會師楊肉盧

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（中央社記者龍柏安台北5日電）李哲輝與楊博軒今天在德國海洛羽球公開賽以21比9、21比17擊敗英格蘭組合，將與台灣另一組男雙組合「楊肉盧」盧敬堯、楊博涵會師男雙決賽，提前預約金包銀。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，稍早盧敬堯、楊博涵歷經3局大戰，以2比1扳倒世界排名第7的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），率先晉級決賽。

接力登場的李哲輝與楊博軒沒讓「楊肉盧」專美於前，兩人合力擊敗大會第7種子、去年東京奧運代表英國參賽的蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），明天將與自家人爭冠。

世界排名43的李哲輝與楊博軒，對付世界排名13的蓮恩與凡迪很有一套，雖然兩組人馬排名有段差距，不過先前2次交手台灣組合都是贏家，包括今天再以直落二摘勝，取得對戰3連勝。

李哲輝與楊博軒上一次聯手打進冠軍賽，是2019年的波蘭羽球公開賽，當時兩人如願站上頒獎台頂端，包括中國陵水大師賽在內，寫下連2站登頂奪冠。

今天開局台灣組合短暫以0比2落後，隨後就靠著一波7比1攻勢後來居上，並在11比7領先之際，再一口氣連拿8分甩開對手糾纏，最後以21比9拿下。

次局李哲輝與楊博軒又以7比1攻勢亮麗開局，不過英格蘭組合全力反撲，在局末追成15比15平手，決勝關頭台灣組合連拿4分止血並穩住陣腳，最終以21比17收下勝利。（編輯：陳彥鈞）1111105