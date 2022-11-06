執教生涯2093勝 貝克終率隊奪世界大賽冠軍

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貝克（前中）5日在太空人拿下世界大賽冠軍後，終於如願以嘗，拿下執教生涯首冠。（圖取自twitter.com/MLB）

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（中央社休士頓5日綜合外電報導）在今天之前，執教生涯一共拿下2093勝卻一冠難求的貝克，今天在太空人拿下世界大賽冠軍後，終於如願以嘗，拿下執教生涯首冠。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天以4比1擊敗費城費城人，以4勝2負的成績奪冠，太空人總教練貝克（Dusty Baker）也終於獲得執教生涯的第1座世界大賽冠軍。

太空人近6年4度有機會爭冠，是近期世界大賽的常客，他們2017年奪得隊史首冠，但之後爆發「偷暗號」作弊醜聞，讓他們的冠軍蒙上陰影。

在大聯盟調查完成，並做出懲處後，太空人也隨即開除當時的總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）；正當太空人群龍無首，也沒人願意接下燙手山芋之際，太空人想起了貝克。

當時高齡70歲的貝克，被認為是不符合現代棒球潮流的「老一輩」總教練，自2017年交出華盛頓國民兵符後，也淡出大聯盟賽場，當時並不被看好能率球隊打出像樣成績。

但生涯帶過芝加哥小熊、辛辛那提紅人、國民、太空人5支球隊的貝克，2020年掌管太空人後就率隊打進季後賽，最後在美聯冠軍賽才敗下陣來，隔年更進一步率隊拿下美國聯盟冠軍，可惜在世界大賽2比4敗給亞特蘭大勇士。

在今天之前，貝克執教生涯一共拿下2093勝卻一冠難求，是未能奪冠的教練中，勝場數最多者。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111106