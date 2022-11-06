更多編輯台推薦新聞：
太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名
運動

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

執教生涯2093勝 貝克終率隊奪世界大賽冠軍

2022/11/6 12:55（11/6 13:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
貝克（前中）5日在太空人拿下世界大賽冠軍後，終於如願以嘗，拿下執教生涯首冠。（圖取自twitter.com/MLB）
貝克（前中）5日在太空人拿下世界大賽冠軍後，終於如願以嘗，拿下執教生涯首冠。（圖取自twitter.com/MLB）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓5日綜合外電報導）在今天之前，執教生涯一共拿下2093勝卻一冠難求的貝克，今天在太空人拿下世界大賽冠軍後，終於如願以嘗，拿下執教生涯首冠。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天以4比1擊敗費城費城人，以4勝2負的成績奪冠，太空人總教練貝克（Dusty Baker）也終於獲得執教生涯的第1座世界大賽冠軍。

太空人近6年4度有機會爭冠，是近期世界大賽的常客，他們2017年奪得隊史首冠，但之後爆發「偷暗號」作弊醜聞，讓他們的冠軍蒙上陰影。

在大聯盟調查完成，並做出懲處後，太空人也隨即開除當時的總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）；正當太空人群龍無首，也沒人願意接下燙手山芋之際，太空人想起了貝克。

當時高齡70歲的貝克，被認為是不符合現代棒球潮流的「老一輩」總教練，自2017年交出華盛頓國民兵符後，也淡出大聯盟賽場，當時並不被看好能率球隊打出像樣成績。

但生涯帶過芝加哥小熊、辛辛那提紅人、國民、太空人5支球隊的貝克，2020年掌管太空人後就率隊打進季後賽，最後在美聯冠軍賽才敗下陣來，隔年更進一步率隊拿下美國聯盟冠軍，可惜在世界大賽2比4敗給亞特蘭大勇士。

在今天之前，貝克執教生涯一共拿下2093勝卻一冠難求，是未能奪冠的教練中，勝場數最多者。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111106

延伸閱讀
MLB阿爾瓦雷茲3分砲逆轉 太空人奪世界大賽冠軍MLB太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠太空人潘尼亞奪世界大賽MVP 新秀游擊手第一人賽事回顧》MLB太空人世界大賽聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟取勝
貝克
MLB世界大賽未見非裔美籍球員 1950年來首次太空人難甩偷暗號標籤 盼奪冠證明自己
辛區
偷暗號醜聞後再奪冠 太空人能否擺脫臭名有待考驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠[影]