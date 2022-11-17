想整季近距離看魔獸英姿 得掏16.8萬元

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（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹因「魔獸」霍華德加盟後門票水漲船高，球團今晚宣布明天上午9時開賣主場限量70席季票，票價高達新台幣16.8萬元，而賽前半小時也會開賣每張5212元的特種S區門票。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹日前宣布簽下生涯共8度入選美國職籃NBA明星賽的超級球星霍華德（Dwight Howard），在台灣籃壇颳起旋風，霍華德的一舉一動也都獲得球迷關注。

雲豹在11月10日中午12時開放首波主場門票預售，當時僅開放4場比賽、共計6萬張門票，在短短10分鐘內就銷售一空，昨天再公布明年3、4月主場門票相關資訊，今天則宣布尊榮級的「特種S區」門票明早開賣。

球團在社群媒體上透露，明天上午9時開賣的「特種S區」座位，其中僅限70席的主場15場季票，球團透露，季票位置在球員席對面的場邊第一排，且只要購買季票，就會贈送一張「霍華德親簽場邊椅」。

此外，雲豹也宣布每場還有另外120席的「特種S區」座位，位置則座落在籃架後方，目前不開放網路預購，限定賽前半小時在主場開賣。（編輯：張雅淨）1111117