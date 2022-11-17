巴黎奧運吉祥物多中國製造 挨評侮辱法國企業

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）巴黎奧運籌備委員會日前公布2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryges），然而這個造型可愛的玩偶可能面臨銷售窘境，因為它們絕大多數將會是「中國製造」。

法新社報導，14日公布的紅色三角形吉祥物「弗里吉」靈感源自法國大革命化身「瑪麗安娜」（Marianne）頭上所戴的帽子「弗里吉亞帽」（Phrygian cap）。吉祥物眼睛為藍色，一隻眼睛旁有兩條法國國旗顏色的緞帶點綴，這是法國大革命期間另一個共和理念的象徵。

儘管已有2間法國玩具製造商獲得吉祥物玩偶的生產合約，巴黎奧運籌委會表示，只有8%的玩偶將在法國製造（而且是使用中國生產的材料），其餘都外包給中國業者。

道德企業主協會（Ethic business owners' association）譴責這是「對所有法國企業的侮辱」，並稱現在仍有時間在國內生產需要的數百萬件玩偶。

法國政府發言人維宏（Olivier Veran）今天對此回應：「我很希望能這樣做，我們正努力讓法國能在數個月內擁有可生產200萬個娃娃的原料和工廠，但事實就是我們現在做不到。」

維宏告訴國內電視台：「這是一個結構性問題，因為多年來法國已失去許多工廠。」

法國環境部長貝修（Christophe Bechu）則稱，外包的決定是個「問題」，他相信「距離奧運開幕，我們還有幾個月時間可以改正這個問題」。

吉祥物相關玩具幾乎都是在中國製造，巴黎奧運會籌辦單位為此辯稱，「這就跟在法國銷售的絕大多數玩具一樣」。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1111117