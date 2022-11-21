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艾爾斯加盟PLG領航猿 曾為NBA馬刺隊冠軍成員

2022/11/21 16:48（11/21 17:39 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿宣布簽下具6季NBA資歷的中鋒艾爾斯（中）。圖為艾爾斯在日本職籃B.LEAGUE比賽畫面。（圖取自instagram.com/niigataalbirexbb_official）
台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿宣布簽下具6季NBA資歷的中鋒艾爾斯（中）。圖為艾爾斯在日本職籃B.LEAGUE比賽畫面。（圖取自instagram.com/niigataalbirexbb_official）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天宣布簽下具備6季美國職籃NBA資歷的中鋒艾爾斯，過去曾在聖安東尼奧馬刺隊期間拿下冠軍。

35歲的艾爾斯（Jeff Ayres）身高208公分，自2009年NBA選秀開啟職業生涯，具備6季NBA資歷，曾效力過波特蘭拓荒者、印第安納溜馬、馬刺和洛杉磯快艇，更曾在馬刺隊期間獲得冠軍殊榮。

艾爾斯近4個賽季皆在日本職籃B.LEAGUE（B聯盟）征戰，共繳出場均13.8分、9.2籃板、三分命中率37.8%的好表現。

領航猿發布新聞稿宣布艾爾斯加盟，而艾爾斯已於今天抵台，將盡快投入訓練調整至最佳的備戰狀態，總經理陳信安表示，「艾爾斯是一名具備13年職業資歷的球員，期盼他能傳承場上經驗，帶領團隊成長。」

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）認為，具備多國經驗的艾爾斯，這幾年在日本職籃賽事中，依舊展現良好防守水準，運用其身高優勢與高強度身體對抗性，以強悍的防守鞏固禁區，且上賽季三分線命中率近逼4成，進攻端上也有助於團隊火力輸出，提升整體競爭力。

領航猿12月10日將回到桃園巨蛋舉行主場首戰，艾爾斯也期待能趕快上場，他說：「迫不及待與大家見面，與團隊一起拚出最好成績。」（編輯：張雅淨）1111121

#艾爾斯
#PLG
#NBA
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