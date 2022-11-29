富邦悍將教練團異動 林正豐余文彬等5人不續約

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中職富邦悍將隊29日公布教練團異動，一二軍投手教練林正豐（圖）、余文彬，以及一軍牛棚教練蔡明晋皆不續約。（中央社檔案照片）

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（中央社29日電）中職富邦悍將隊今天公布教練團異動，投手部門教練異動較多，一二軍投手教練林正豐、余文彬，以及一軍牛棚教練蔡明晋皆不續約。

中華職棒富邦悍將隊領隊林華韋在先前球迷感恩會接受媒體採訪時就曾透露，季後教練團會有異動，但也提到一軍外籍投手教練羅曼會續約。

悍將今天發布新聞稿表示，備戰2023年球季，悍將近日在秋訓結束後進行教練團改組，在經過內部討論溝通後，原一軍打擊教練陳威志、一軍投手教練林正豐、一軍牛棚教練蔡明晋、二軍投手教練余文彬、以及體能教練呂宗恩合約到期不再續約。

此外，原一軍守備教練鄭兆行則轉任球探情蒐部，以不同身分持續協助球隊。

悍將球團表示，相當感謝這些教練們過去的付出與貢獻，也期盼這些教練未來能有更好的職涯發展。明年球季教練團人選目前已規劃中，待全數確認完成後再一併正式公布2023年完整教練團名單。

悍將在11月25完成秋訓後，球團已陸續與教練、球員進行明年度的合約洽談，預計在明年1月中展開全隊春訓，正式展開新球季。（編輯：吳協昌）1111129