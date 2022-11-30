從1到120局拿最佳進步獎 吳哲源感謝自己沒失志

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中華職棒2022年度頒獎典禮30日在台北舉行，中信兄弟投手吳哲源今年轉任先發，表現亮眼，不僅拿下首座投手金手套獎，也抱回年度大獎之一「最佳進步獎」。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華職棒年度頒獎典禮今天舉行，最佳進步獎由中信兄弟投手吳哲源拿下，從1局到120局，吳哲源感謝自己沒有失志、沒有受閒言閒語影響，才能努力堅持到最後一刻。

中職中信兄弟隊投手吳哲源去年整季僅在一軍投1局，今年球季角色轉變，首度在一軍先發出賽，投出亮眼表現，整季投120局、戰績11勝1敗，防禦率2.85，除了拿下投手金手套，也抱回「最佳進步獎」。

吳哲源表示，從1局到120局，不敢想像今年可以有這樣的好成績，謝謝隊友、支持他的所有人，有大家的支持才可以一步一步走到這裡，也謝謝二軍投手教練王建民、艾迪頓，「一件事最困難的是跨出第一步，謝謝你們讓不可能變成可能。」

吳哲源表示，可以拿下最佳進步獎很興奮，找不到言語可以形容心情，謝謝教練團的信任，讓他有轉先發的機會，也謝謝自己可以把握機會、堅持努力，才得到好的結果。

吳哲源表示，職棒環境生存不容易，過程中一定有過想要放棄的負面想法，但這就是工作，再辛苦都要想辦法克服。（編輯：張雅淨）1111130