韓國傷停補時階段進球 攜手葡萄牙晉級世界盃16強

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韓國3日靠著替補上陣的前鋒黃喜燦（紅球衣者），在傷停補時階段接獲孫興慜妙傳破門，以2比1擊敗葡萄牙。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北3日電）韓國今天靠著替補上陣的前鋒黃喜燦，在傷停補時階段接獲孫興慜妙傳破門，以2比1擊敗葡萄牙，不僅拿下本屆世界盃首勝，且靠著總進球數優勢，與葡萄牙雙雙晉級16強。

2022卡達世界盃足球賽，今晚進行小組賽H組的「終局之戰」，葡萄牙賽前已拿下2連勝，提前取得晉級門票，反觀背水一戰的「太極虎」韓國，只有贏球才有晉級一線生機，還得期望烏拉圭幫忙拉下迦納，才能透過進球數優勢搭上晉級末班車。

今晚開賽僅5分鐘，葡萄牙靠著一記後場長傳至前場達洛特（Diogo Dalot）腳下，他盤球至底線後斜傳，霍塔（Ricardo Horta）跟上後起腳射門破網，彷彿潑了韓國一盆冷水。

韓國在第17分鐘靠著金珍洙，卻因越位進球遭到沒收，不過受到幸運女神眷顧的「太極虎」，在10分鐘後又再次進球。

第27分鐘韓國隊角球開入禁區，兩名球員在空中爭點卻雙雙頂空，沒想到球落下後，竟不偏不倚打在人牆後方的C羅（Cristiano Ronaldo）肩上，還反彈到韓國後衛金英權面前，他沒有錯過這天上掉下來的禮物，順利進球，也把比分扳平。

上半場雙方各進一球，下半場卻始終靜悄悄，直到傷停補時階段，韓國一哥孫興慜盤球過人，面對葡萄牙3名球員包夾，他把球送到跟上的隊友腳下，黃喜燦也沒浪費這個寶貴機會，不僅把球踢入對方球門，也替韓國保住晉級機會。

韓國擊敗葡萄牙後，戰績以1勝、1和、1負，和今晚贏球的烏拉圭同以積分4分扯平，且雙方淨勝球恰巧都是0，不過韓國在總進球數是4顆，優於烏拉圭的2顆，有驚無險搭上晉級的末班車，同時也是本屆世界盃繼澳洲、日本後，第3支晉級16強的亞洲球隊。（編輯：徐睿承）1111203

韓國後衛金英權（中）在上半場進球扳平比分。（共同社）