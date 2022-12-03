中信兄弟台北封王遊行 球迷盼在大巨蛋拋黃彩帶【圖輯】

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中職中信兄弟台北封王遊行感謝祭3日中午從北市府前廣場前出發，終點位在南港中國信託金融園區，許多球迷提前到場等待，園區周邊滿滿都是象迷。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中華職棒中信兄弟今年完成2連霸，今天舉行台北場封王遊行，遊行車隊行經台北大巨蛋時，球迷舉著「我們想在大巨蛋拋黃彩帶的布條」，官方統計今天活動共約20萬人參與。

中華職棒中信兄弟今年完成2連霸，先前在台中舉行封王遊行，官方統計約15萬人參與，為了回饋台北球迷，今天也在台北舉行封王遊行活動，兄弟全體球員目標一致、喊話3連霸。

今天遊行車隊從台北市政府出發，行經仁愛路4段、復興南路1段、忠孝東路4段、忠孝東路5段、忠孝東路7段、研究院路1段、經貿二路，終點為中國信託金融園區，從遊行前市府廣場慶祝活動開始，官方統計共約20萬人同樂。

遊行路線行經台北大巨蛋時，球迷高喊「大巨蛋、大巨蛋」，遊行隊伍中也有球迷舉旗「我們想在大巨蛋拋黃彩帶」的布條；聽到球迷的呼聲，總教練林威助和兄弟隊員們也都紛紛表示，如果有機會很希望能體驗在大巨蛋打球的感覺。（編輯：張芷瑄）1111203

中華職棒中信兄弟隊台北封王遊行感謝祭3日中午從北市府前廣場前正式出發，行經逸仙路口時，許多球迷在路旁守候，興奮向球隊選手們揮手。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

球員們所搭乘雙層巴士旁，有球迷組成機車車隊一路相隨，前進終點南港中國信託金融園區。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

球團表示，今年有超過20萬人次參與響應，車隊行進路線周邊隨處可見球迷等待。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

中職中信兄弟台北封王遊行感謝祭3日登場，與球迷粉絲開心分享2連霸喜悅，球團估有超過20萬人次參與。圖為捷運市政府站周邊有大批人潮在路口守候。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

有球迷帶著家中毛小孩在路口等待車隊經過，開心揮手迎接。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

車隊所經之處皆可見大批黃衣球迷齊聚歡呼，有球迷提前在捷運國父紀念館站出口處守候。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

圖為球迷開心穿起黃色球衣等待車隊經過。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

遊行3日中午從台北市政府前廣場前出發，前進終點南港中國信託金融園區，沿途有球迷帶著家中小朋友在路口等待。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

有球迷在路邊將孩子扛在肩上，開心等待兄弟車隊經過。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

大批球迷穿起黃色球衣到場參與，有球迷還在路邊高舉寫有「我們想在大巨蛋拋黃彩帶」的布條。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

還有球迷騎著腳踏車一路跟隨車隊。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

許多球迷騎車一路跟隨車隊前進南港，行經東區忠孝復興路口時，人行道上民眾也向車隊揮手致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

球員在雙層巴士上向支持粉絲致意，許多球迷更是騎車一路跟隨車隊，氣勢壯觀。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

捷運市政府站前馬路上一度滿是象迷騎士。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

不少人騎著機車一路跟隨車隊前進。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

大批球迷身穿黃色球衣共襄盛舉，甚至騎著機車一路跟隨遊行大巴，氣氛超嗨。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

許多球迷穿起黃色球衣到場參與，還有人騎機車帶著家中小朋友一路跟隨。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

球員們在車上向球迷開心比YA致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

封王遊行前進南港中國信託金融園區，大型巴士上的球員們不忘向天橋上的球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

球員們搭乘巴士繞行市區向球迷致意，遊行終點設在南港中國信託金融園區。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

球團表示，活動吸引逾20萬人次參與。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

封王遊行感謝祭3日下午抵達南港中國信託金融園區，大批球迷提早到場等待，與球員開心合影，共享兄弟2連霸喜悅。中央社記者張新偉攝 111年12月3日

成員出發前先與遊行巴士及台北101大樓合影留念。中央社記者張新偉攝 111年12月3日