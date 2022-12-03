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中信兄弟台北封王遊行 球迷盼在大巨蛋拋黃彩帶【圖輯】

2022/12/3 18:14（12/3 18:32 更新）
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中職中信兄弟台北封王遊行感謝祭3日中午從北市府前廣場前出發，終點位在南港中國信託金融園區，許多球迷提前到場等待，園區周邊滿滿都是象迷。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
中職中信兄弟台北封王遊行感謝祭3日中午從北市府前廣場前出發，終點位在南港中國信託金融園區，許多球迷提前到場等待，園區周邊滿滿都是象迷。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中華職棒中信兄弟今年完成2連霸，今天舉行台北場封王遊行，遊行車隊行經台北大巨蛋時，球迷舉著「我們想在大巨蛋拋黃彩帶的布條」，官方統計今天活動共約20萬人參與。

中華職棒中信兄弟今年完成2連霸，先前在台中舉行封王遊行，官方統計約15萬人參與，為了回饋台北球迷，今天也在台北舉行封王遊行活動，兄弟全體球員目標一致、喊話3連霸。

今天遊行車隊從台北市政府出發，行經仁愛路4段、復興南路1段、忠孝東路4段、忠孝東路5段、忠孝東路7段、研究院路1段、經貿二路，終點為中國信託金融園區，從遊行前市府廣場慶祝活動開始，官方統計共約20萬人同樂。

遊行路線行經台北大巨蛋時，球迷高喊「大巨蛋、大巨蛋」，遊行隊伍中也有球迷舉旗「我們想在大巨蛋拋黃彩帶」的布條；聽到球迷的呼聲，總教練林威助和兄弟隊員們也都紛紛表示，如果有機會很希望能體驗在大巨蛋打球的感覺。（編輯：張芷瑄）1111203

中華職棒中信兄弟隊台北封王遊行感謝祭3日中午從北市府前廣場前正式出發，行經逸仙路口時，許多球迷在路旁守候，興奮向球隊選手們揮手。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
中華職棒中信兄弟隊台北封王遊行感謝祭3日中午從北市府前廣場前正式出發，行經逸仙路口時，許多球迷在路旁守候，興奮向球隊選手們揮手。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員們所搭乘雙層巴士旁，有球迷組成機車車隊一路相隨，前進終點南港中國信託金融園區。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員們所搭乘雙層巴士旁，有球迷組成機車車隊一路相隨，前進終點南港中國信託金融園區。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球團表示，今年有超過20萬人次參與響應，車隊行進路線周邊隨處可見球迷等待。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球團表示，今年有超過20萬人次參與響應，車隊行進路線周邊隨處可見球迷等待。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
中職中信兄弟台北封王遊行感謝祭3日登場，與球迷粉絲開心分享2連霸喜悅，球團估有超過20萬人次參與。圖為捷運市政府站周邊有大批人潮在路口守候。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
中職中信兄弟台北封王遊行感謝祭3日登場，與球迷粉絲開心分享2連霸喜悅，球團估有超過20萬人次參與。圖為捷運市政府站周邊有大批人潮在路口守候。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
有球迷帶著家中毛小孩在路口等待車隊經過，開心揮手迎接。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
有球迷帶著家中毛小孩在路口等待車隊經過，開心揮手迎接。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
車隊所經之處皆可見大批黃衣球迷齊聚歡呼，有球迷提前在捷運國父紀念館站出口處守候。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
車隊所經之處皆可見大批黃衣球迷齊聚歡呼，有球迷提前在捷運國父紀念館站出口處守候。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
圖為球迷開心穿起黃色球衣等待車隊經過。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
圖為球迷開心穿起黃色球衣等待車隊經過。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
遊行3日中午從台北市政府前廣場前出發，前進終點南港中國信託金融園區，沿途有球迷帶著家中小朋友在路口等待。中央社記者張新偉攝　111年12月3日
遊行3日中午從台北市政府前廣場前出發，前進終點南港中國信託金融園區，沿途有球迷帶著家中小朋友在路口等待。中央社記者張新偉攝　111年12月3日
有球迷在路邊將孩子扛在肩上，開心等待兄弟車隊經過。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
有球迷在路邊將孩子扛在肩上，開心等待兄弟車隊經過。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
大批球迷穿起黃色球衣到場參與，有球迷還在路邊高舉寫有「我們想在大巨蛋拋黃彩帶」的布條。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
大批球迷穿起黃色球衣到場參與，有球迷還在路邊高舉寫有「我們想在大巨蛋拋黃彩帶」的布條。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
還有球迷騎著腳踏車一路跟隨車隊。中央社記者張新偉攝　111年12月3日
還有球迷騎著腳踏車一路跟隨車隊。中央社記者張新偉攝　111年12月3日
許多球迷騎車一路跟隨車隊前進南港，行經東區忠孝復興路口時，人行道上民眾也向車隊揮手致意。中央社記者張新偉攝　111年12月3日
許多球迷騎車一路跟隨車隊前進南港，行經東區忠孝復興路口時，人行道上民眾也向車隊揮手致意。中央社記者張新偉攝　111年12月3日
球員在雙層巴士上向支持粉絲致意，許多球迷更是騎車一路跟隨車隊，氣勢壯觀。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員在雙層巴士上向支持粉絲致意，許多球迷更是騎車一路跟隨車隊，氣勢壯觀。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
捷運市政府站前馬路上一度滿是象迷騎士。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
捷運市政府站前馬路上一度滿是象迷騎士。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
不少人騎著機車一路跟隨車隊前進。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
不少人騎著機車一路跟隨車隊前進。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
大批球迷身穿黃色球衣共襄盛舉，甚至騎著機車一路跟隨遊行大巴，氣氛超嗨。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
大批球迷身穿黃色球衣共襄盛舉，甚至騎著機車一路跟隨遊行大巴，氣氛超嗨。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
許多球迷穿起黃色球衣到場參與，還有人騎機車帶著家中小朋友一路跟隨。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
許多球迷穿起黃色球衣到場參與，還有人騎機車帶著家中小朋友一路跟隨。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員們在車上向球迷開心比YA致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員們在車上向球迷開心比YA致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
封王遊行前進南港中國信託金融園區，大型巴士上的球員們不忘向天橋上的球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
封王遊行前進南港中國信託金融園區，大型巴士上的球員們不忘向天橋上的球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員們搭乘巴士繞行市區向球迷致意，遊行終點設在南港中國信託金融園區。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球員們搭乘巴士繞行市區向球迷致意，遊行終點設在南港中國信託金融園區。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球團表示，活動吸引逾20萬人次參與。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
球團表示，活動吸引逾20萬人次參與。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
封王遊行感謝祭3日下午抵達南港中國信託金融園區，大批球迷提早到場等待，與球員開心合影，共享兄弟2連霸喜悅。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
封王遊行感謝祭3日下午抵達南港中國信託金融園區，大批球迷提早到場等待，與球員開心合影，共享兄弟2連霸喜悅。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
成員出發前先與遊行巴士及台北101大樓合影留念。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
成員出發前先與遊行巴士及台北101大樓合影留念。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
中華職棒中信兄弟隊勇奪年度總冠軍，台北封王遊行感謝祭3日從北市府前廣場前集結出發，正式開始前球隊成員們先與球迷大合影留念。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
中華職棒中信兄弟隊勇奪年度總冠軍，台北封王遊行感謝祭3日從北市府前廣場前集結出發，正式開始前球隊成員們先與球迷大合影留念。中央社記者張新偉攝 111年12月3日
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