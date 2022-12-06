徐生明盃落幕 謝榮瑤落淚：再有10年仍義無反顧

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「棒球魔術師」徐生明遺孀謝榮瑤（前背對者）承諾舉辦徐生明盃國際少棒賽10年，第10屆賽事6日完美落幕；閉幕典禮上，志工們瞞著謝榮瑤買了一束花，由徐生明棒球發展協會秘書長吳靜宜（右）獻上，讓謝榮瑤忍不住落淚。（徐生明棒球發展協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月6日

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）第10屆徐生明國際少棒錦標賽落幕，壽天將冠軍留在高雄，會不會有第11屆，師母謝榮瑤不敢承諾，志工獻花讓她感動落淚表示，「如果再有10年，我願意義無反顧的付出」。

2013年在曾任中職教頭的「棒球魔術師」徐生明逝世告別式上，徐生明遺孀、師母謝榮瑤承諾舉辦徐生明國際少棒賽10年，今天第10屆徐生明少棒賽完美落幕。

奪冠隊伍高雄壽天總教練鄭乃介，是徐生明兒子（徐嘉宏）的同學，鄭乃介表示，能在徐生明盃拿下冠軍，感受很不同，他也透露，「今天特別穿義大犀牛的球褲來，是徐總有保佑」。

繼第一屆高雄鼓山國小後，再有高雄球隊奪冠，象徵「有始有終」，鄭乃介表示，非常榮幸可以參加這項比賽，十全十美、十年有成，感覺冥冥中有註定。

謝榮瑤先前就曾表示，今年可能就是最後一屆徐生明盃，10年來募款的辛苦和面對挫折所流的淚太多，要繼續走下去，除非有企業願意長期贊助。

今天閉幕典禮上，志工們瞞著謝榮瑤買了一束花，由徐生明棒球發展協會秘書長吳靜宜獻上，讓謝榮瑤忍不住落淚。

謝榮瑤表示，10年來感恩的人非常多，受到的鞭策也非常多，但撐過來了，10年有成、迎向未來，雖然不敢承諾是否有第11屆，「但想到這些孩子，如果再有10年，在我有生之年，我願意義無反顧的付出，謝謝你們的支持，我會加油，謝榮瑤加油」。

謝榮瑤的致詞讓現場貴賓、志工也跟著眼光泛淚，不約而同大喊：「師母加油！我們支持你！」（編輯：張芷瑄）1111206