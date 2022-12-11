PLG吉爾貝克雙20 夢想家擊退富邦勇士

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台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家11日靠著洋將吉爾貝克繳出25分、20籃板「雙20」成績，以97比94擊敗台北富邦勇士。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家前次與台北富邦勇士交手，領先26分被逆轉，今天拒絕類似戲碼重現，靠著洋將吉爾貝克25分、20籃板「雙20」，以97比94勝出。

P. LEAGUE+ （簡稱PLG）今天兩地開打，桃園璞園領航猿稍早在主場桃園市立綜合體育館，以100比83擊敗高雄17直播鋼鐵人。

富邦勇士與夢想家12月6日曾碰頭，勇士當時克服26分落後、上演逆轉秀，締造聯盟紀錄。兩隊今天在台北和平籃球館交手，夢想家開賽靠著盧冠良、錢肯尼、林俊吉、簡浩輪流在外線開火，以25比19領先，而勇士隊攻勢則集中洋將強森（Chris Johnson）身上，個人獨得13分。

勇士次節多次製造機會，讓強森籃下單打，而強森還與張宗憲合力上演空中接力灌籃，幫助球隊以46比42反超。

雙方易籃後，夢想家逐漸找回外線手感，以73比67要回領先。

夢想家射手簡浩決勝節連續飆進3記三分球，夢想家最多取得12分領先，勇士隊隨後吹起反攻號角，倒數2分42秒時，張宗憲籃下出手，夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）妨礙中籃，讓勇士趁機扳平比分，張宗憲隨後把握2罰機會，勇士反倒取得2分領先。

吉爾貝克同樣兩罰俱中，兩隊再度形成平手，夢想家倒數1分59秒靠著林俊吉命中三分球，拉開差距，隨後雙方球員輪流站上罰球線，夢想家洋將波因特（Sir'Dominic Pointer）讀秒階段兩罰全中，奠定勝基，最終夢想家以3分差有驚無險收下勝利。

吉爾貝克儘管決勝節尾聲6犯提前畢業，全場仍繳出25分、20籃板「雙20」成績。

勇士洋將強森攻下31分，另有8籃板，仍未能率領球隊逆轉。（編輯：管中維）1111211