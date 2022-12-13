世足賽迎戰法國 雷格拉吉：摩洛哥渴望更上一層樓

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（中央社卡達豪爾13日綜合外電報導）摩洛哥隊明天將在世界盃4強賽與尋求衛冕的法國隊對陣，總教練雷格拉吉（Walid Regragui）賽前表示，摩洛哥並不滿足於取得4強地位，渴望得到更好成績。

法新社報導，雷格拉吉在記者會上說：「如果我們只因為進入4強賽而高興，有些人認為這樣就夠了，我不同意。」

「如果你進入4強而不渴望更上一層樓，那就有問題了。」

他說：「世界盃最強的球隊巴西已經出局。我們是一支有野心的球隊，我們很渴望，但我不曉得這樣是否足夠。」

摩洛哥是第一支進入4強的非洲球隊，但雷格拉吉的目標是創造更多歷史。

他說：「我們希望非洲能站上世界頂端，但我們必須強大才能前進。我們不是奪冠熱門，但我們有信心，也許這會讓我發狂。我瘋了？有點瘋也有好處。」

他還說：「大家可能認為我們累了，他們在前幾場比賽前也這樣說，你不能在世界盃4強賽感覺疲倦。是的，我們仍然很飢渴。」

這位摩洛哥教練很快提醒道，他的球隊在淘汰賽中擊敗西班牙和葡萄牙，才能在最後4強賽與德尚（Didier Deschamps）總教練領導的法國隊對決。

雷格拉吉說：「我們進入4強的路途可能是最艱辛的。每一輪大家都認為我們會被淘汰，但我們還在這裡，我們將戰鬥到最後。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111213