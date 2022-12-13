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球場失意官司順利 內馬爾洗刷轉會詐欺罪名

2022/12/13 23:02
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（中央社巴塞隆納13日綜合外電報導）巴西足球超級明星內馬爾今天洗刷了他2013年自巴西桑托斯隊（Santos）轉會到西班牙巴塞隆納隊（Barcelona）所涉及的貪污詐欺罪名，西班牙法院宣告同案一共9名被告無罪。

法新社報導，除了內馬爾（Neymar），其餘8名被告分別是內馬爾的雙親、巴塞隆納隊與球會2名前主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）和羅塞爾（Sandro Rosell）、桑托斯隊與球會前主席費柳（Odilio Rodrigues Filho），以及內馬爾雙親成立來管理內馬爾足球事業的公司N&N。

巴西投資集團DIS聲稱在內馬爾轉會一事蒙受金錢損失，因為該集團擁有內馬爾效力桑托斯期間的40%轉會金權利，而有關各方低報了內馬爾轉會金的實際金額。

西班牙法院發表聲明說：「庭上認定，無法證明有合約造假情事，也無人打算損害DIS利益。」

備受矚目的內馬爾案於10月中開始在巴塞隆納進行審訊，距卡達世足賽開踢僅剩一個月時間。

西班牙檢方最初對內馬爾求處2年徒刑和1000萬歐元（約合新台幣3億2300萬元）罰金，但在10月底令人意外地撤銷了對所有被告的貪污和詐欺告訴。

本屆世足賽奪冠大熱門巴西隊在8強賽PK大戰不敵克羅埃西亞，黯然出局，內馬爾在球場上流下英雄淚。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111213

#內馬爾案
#桑托斯隊
#巴塞隆納隊
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