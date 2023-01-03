密契爾71分11助攻寫歷史 騎士延長賽宰公牛[影]

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NBA克里夫蘭騎士2日靠密契爾（前中）轟下驚天71分，以145比134擊退芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/cavs）

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（中央社克里夫蘭2日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天靠密契爾轟下驚天71分，克服最多21分劣勢，經延長賽後以145比134擊退芝加哥公牛。密契爾也成為單場70分、10助攻的聯盟史上第一人。

美聯社報導，密契爾（Donovan Mitchell）71分是NBA本季單場得分的新高，也是他個人與騎士隊史的最佳紀錄。

NBA史上單場最高得分，是張伯倫（Wilt Chamberlain）1962時締造的100分里程碑，密契爾今天的71分，是已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）2006年對多倫多暴龍一役豪取81分後，單場得分最高的一次。過去單場得分高於71分只出現過7次。

影片來源：Cleveland Cavaliers

這場比賽第4節剩下4.7秒時，密契爾獲兩罰機會，他罰進第1球，讓球隊追到剩兩分落後，他第2罰故意不進，接著殺入禁區搶到球後，在空中直接把球投進籃框，讓球隊扳平比數也將比賽帶進延長。

正規賽事打完密契爾拿下58分就已打破騎士隊史的單場最高得分紀錄，先前紀錄57分由詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）共同保持。

延長賽開打後，密契爾先砍進一記三分彈，讓騎士取得超前，這是他們此役首度領先，延長賽密契爾共進帳13分。

密契爾成為史上第12位單場得分達70大關的球員，他今天送出生涯新高的11次助攻，並抓下8個籃板，25次站上罰球線、罰進20球也都寫下生涯最佳紀錄。

密契爾今天打了近50分鐘，包括三分球15投7中在內，34次出手命中22球。

除密契爾外，騎士今天擔任先發的洛夫（Kevin Love）12分、17籃板，艾倫（Jarrett Allen）和從板凳出發的奧斯曼（Cedi Osman）分別攻下21分、19分，雷維特（Caris LeVert）則有10分進帳。

公牛的德羅森（DeMar DeRozan）轟下44分，拉文（Zach LaVine）攻下26分，佛契維奇（Nikola Vucevic）有20分、13籃板的雙十成績，杜蘇姆（Ayo Dosunmu）、威廉斯（Patrick Williams）分別獲得11分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120103