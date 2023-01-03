更多編輯台推薦新聞：
2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

密契爾71分11助攻寫歷史 騎士延長賽宰公牛[影]

2023/1/3 13:03（1/3 13:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA克里夫蘭騎士2日靠密契爾（前中）轟下驚天71分，以145比134擊退芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/cavs）
NBA克里夫蘭騎士2日靠密契爾（前中）轟下驚天71分，以145比134擊退芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/cavs）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社克里夫蘭2日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天靠密契爾轟下驚天71分，克服最多21分劣勢，經延長賽後以145比134擊退芝加哥公牛。密契爾也成為單場70分、10助攻的聯盟史上第一人。

美聯社報導，密契爾（Donovan Mitchell）71分是NBA本季單場得分的新高，也是他個人與騎士隊史的最佳紀錄。

NBA史上單場最高得分，是張伯倫（Wilt Chamberlain）1962時締造的100分里程碑，密契爾今天的71分，是已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）2006年對多倫多暴龍一役豪取81分後，單場得分最高的一次。過去單場得分高於71分只出現過7次。

影片來源：Cleveland Cavaliers

這場比賽第4節剩下4.7秒時，密契爾獲兩罰機會，他罰進第1球，讓球隊追到剩兩分落後，他第2罰故意不進，接著殺入禁區搶到球後，在空中直接把球投進籃框，讓球隊扳平比數也將比賽帶進延長。

正規賽事打完密契爾拿下58分就已打破騎士隊史的單場最高得分紀錄，先前紀錄57分由詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）共同保持。

延長賽開打後，密契爾先砍進一記三分彈，讓騎士取得超前，這是他們此役首度領先，延長賽密契爾共進帳13分。

密契爾成為史上第12位單場得分達70大關的球員，他今天送出生涯新高的11次助攻，並抓下8個籃板，25次站上罰球線、罰進20球也都寫下生涯最佳紀錄。

密契爾今天打了近50分鐘，包括三分球15投7中在內，34次出手命中22球。

除密契爾外，騎士今天擔任先發的洛夫（Kevin Love）12分、17籃板，艾倫（Jarrett Allen）和從板凳出發的奧斯曼（Cedi Osman）分別攻下21分、19分，雷維特（Caris LeVert）則有10分進帳。

公牛的德羅森（DeMar DeRozan）轟下44分，拉文（Zach LaVine）攻下26分，佛契維奇（Nikola Vucevic）有20分、13籃板的雙十成績，杜蘇姆（Ayo Dosunmu）、威廉斯（Patrick Williams）分別獲得11分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120103

#NBA
#克里夫蘭騎士
#密契爾
延伸閱讀
NBA東西龍頭對決 金塊靠約基奇大三元退塞爾蒂克唐西奇轟51分再寫NBA歷史 獨行俠險勝馬刺詹姆斯生日送自己大禮 狂砍47分助湖人射下老鷹唐西奇創「超級大三元」紀錄一戰封神 數字看他有多驚人
密契爾
公鹿安特托昆博45分白搭 密契爾助騎士守成奪勝[影]密契爾傷癒復出砍33分 騎士擊敗湖人奪8連勝[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NBA東西龍頭對決 金塊靠約基奇大三元退塞爾蒂克[影]