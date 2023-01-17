澳網出現俄國旗引不滿 大會頒布禁旗令

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（中央社墨爾本17日綜合外電報導）澳洲網球公開賽比賽期前出現俄羅斯國旗，引發烏克蘭大使批評，澳洲網球協會今天對俄國與白俄羅斯的國旗下達禁令。

法新社報導，澳洲網球公開賽（Australian Open）第1輪賽事，烏克蘭女將班德爾（Kateryna Baindl）對上俄羅斯的拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）時，場邊看得到紅白藍三色的俄羅斯國旗。

烏克蘭球迷據說因此叫來了保全和警察。

而俄羅斯男網好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）首輪出戰美國希隆（Marcos Giron）時，現場同樣出現俄羅斯國旗。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國和白俄球員出賽時，標示選手國籍的旗幟圖案通常以代表中立的空白替代，澳網也是同樣情況。

俄國國旗現蹤本屆澳網之後，烏克蘭駐澳洲與紐西蘭大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）昨天晚上要求澳洲網協採取行動。

他在社群網站推特發文說：「我強烈譴責在班德爾於澳網比賽時，場邊出現俄羅斯國旗。」

「我要求澳洲網協立即落實中立政策。」

對此，澳洲網球協會（Tennis Australia）今天發布聲明說：「俄羅斯和白俄羅斯的國旗禁止出現在澳網比賽場地。」

「我們最初的政策允許球迷帶國旗進場，但不得干擾比賽。昨天，我們得知有國旗出現在會場場邊的事情。」

「這項禁令立即生效，我們會繼續和球員、球迷合作，提供一個享受網球的最佳環境。」

米羅什尼琴科上週曾呼籲澳網完全禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，理由是俄國入侵烏國，而白俄支持這場由俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120117