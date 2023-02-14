約基奇率金塊擊敗熱火 本季第21次大三元還要等

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約基奇（持球者）13日率丹佛金塊以112比108在客場擊敗邁阿密熱火。（圖取自twitter.com/nuggets）

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（中央社邁阿密13日綜合外電報導）丹佛金塊隊的約基奇（Nikola Jokic）今天幾乎拿下本季第21次大三元，率隊以112比108在客場擊敗邁阿密熱火隊。

法新社報導，兩度拿下NBA最有價值球員的約基奇，今天在美國職籃的比賽中，全場拿下27分12籃板8助攻，並將金塊隊在西區的領先勝差拉升至5場。

戰績目前來到40勝18敗的金塊隊，第一節表現不穩，但是第二節得分以38比26領先，最後是以65比62進入半場休息時間。

金塊隊在下半場多數時間均能維持領先，雖然熱火隊在最後1分鐘將比數追至3分差內，金塊隊最終還是守住勝利。

雖然約基奇的得分領先全隊，但金塊隊攻勢平均，有7位球員得分超過2位數，波特（Michael Porter Jr.）拿了17分，布朗（Bruce Brown）砍了16分，全隊還有34次助攻。

約基奇在賽後表示，「我想我們喜歡為彼此而戰」，「我們試著找到無人防守的隊友，致力創造最佳的投籃機會。」「全隊都認同這個想法，這也是為什麼我們有那麼多的助攻。」

熱火隊的巴特勒（Jimmy Butler）拿下全隊最高的24分，另有10籃板與9助攻，斯特魯斯（Max Strus）得23分，阿德巴約（Bam Adebayo）得到19分。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120214