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塞爾蒂克長程砲火發威 獵殺灰熊穩坐東區龍頭[影]

2023/2/13 13:43（2/13 14:10 更新）
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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊12日以119比109擊敗曼菲斯灰熊隊。（圖取自twitter.com/celtics）
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊12日以119比109擊敗曼菲斯灰熊隊。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓12日綜合外電報導）美國職籃NBA賽事，位居東區龍頭的波士頓塞爾蒂克隊今天發揮長程火力，以119比109擊敗曼菲斯灰熊隊。

根據法新社報導，塞爾蒂克全場轟進21顆三分球，籃板也以54比34領先，戰績目前4連勝。

塞爾蒂克的明星前鋒塔特姆（Jayson Tatum）本場熄火，投16中3拿下16分。另外布朗（Jaylen Brown）因先前與塔特姆相撞臉部挫傷而缺席，但塞爾蒂克有8名球員得分超過2位數。

布朗在賽前表示他感覺好多了，「一天一天來」，待腫脹與疼痛消退後就會重新上陣。另外，史瑪特（Marcus Smart）連續第10場缺席，布洛格登（Malcolm Brogdon）也因腳腱酸痛未上場。填補空缺的懷特（Derrick White）則是拿下全隊最高的23分。

塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）表示，勝利歸功於團隊，非主力球員在傷兵陣中挺身而出，讓全隊在東區守住龍頭，領先密爾瓦基公鹿隊1.5場勝差。他說：「他們無視外在狀況、拿出專業球員表現的能耐，十分卓越。」

馬茲拉並不擔心塔特姆今天的得分表現，尤其是塔特姆在10日對夏洛特黃蜂隊的比賽狂砍了41分。

馬茲拉表示，「塔特姆打球的方式不會讓他贏得足夠的肯定」，他上一場拿41分，得分表現出色；過去3場中，他在其中2場掌控傑出，他持續透過防守、透過自己參與來控制比賽，做出正確選擇，而不是尋求得分。

馬茲拉說，「當超級巨星這樣做時並不會獲得應有肯定。我想他的表現讓球員更有信心，讓球隊更難防守。」

灰熊隊方面，莫蘭特拿25分全隊最佳，灰熊更在進入第四節時，將半場落後13分的差距縮小成1分。但塞爾蒂克隊火力強大，最後一節得分以37比28領先，塞爾蒂克隊老將霍福德（Al Horford）關鍵時刻連中3顆三分球，幫助球隊鎖住勝利。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120213

#NBA
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