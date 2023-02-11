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塔特姆灌41分寫千顆3分球紀錄 塞爾蒂克撲滅黃蜂[影]

2023/2/11 16:00（2/11 16:34 更新）
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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球員塔特姆（黑衣）10日一人灌進41分，並成為NBA史上第一位在25歲前投進1000顆3分球的球員。（圖取自twitter.com/celtics）
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球員塔特姆（黑衣）10日一人灌進41分，並成為NBA史上第一位在25歲前投進1000顆3分球的球員。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓10日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天以127比116擊敗夏洛特黃蜂，塔特姆一人灌進41分，他也成為NBA史上第一位在25歲前投進1000顆3分球的球員，率隊奪下本季第40勝。

法新社報導，塞爾蒂克2名先發大將布朗（Jaylen Brown）及霍福德（Al Horford）今天雖因受傷缺席，所幸隊友神助攻，讓塔特姆（Jayson Tatum）免於獨自擔負進攻重任。

現年24歲的塔特姆今天命中5顆3分球，成為NBA歷史上第一位不到25歲就投進1000顆3分球的好手。

隊友懷特（Derrick White）談到塔特姆的表現時表示：「他使出了渾身解數…他在這個賽季把自己的表現提升到另一個層次，無論單看他比賽，還是跟他一起上場，他次次都能精準完成攻守任務。」

不只塔特姆，塞爾蒂克其他球員也是手感火熱。比賽開始不到1分鐘，豪瑟（Sam Hauser）和懷特先後砍進3分球，此後塞爾蒂克開始大殺四方。

塞爾蒂克全隊單是上半場就砍進16記3分球，打破隊史紀錄，即使黃蜂第3節打出一波15比0攻勢，塞爾蒂克始終維持2位數領先優勢。

懷特此役灌進生涯新高的33分，另有10次助攻。塞爾蒂克全隊25記3分球當中，有8顆是他所貢獻。塞爾蒂克全場3分球55次出手，命中25球。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120211

#NBA
#塞爾蒂克
#塔特姆
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