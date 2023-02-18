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不滿意單場7失誤 林書豪自曝首節扭傷腳踝

2023/2/18 23:00
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人今天以91比102不敵福爾摩沙台新夢想家，林書豪今天單場出現7次失誤，他賽後直呼不滿意，並自曝在首節就已扭傷腳踝。

鋼鐵人今天作客台中洲際迷你蛋，出戰夢想家，吸引滿場3000名球迷進場，而兩隊前一次交手，夢想家吞敗，今天顯然是有備而來，不僅提升防守強度，還對林書豪祭出包夾。

林書豪今天拿下16分、12籃板、5助攻、2抄截，連2戰繳出「雙十」成績，但也出現7次失誤，他賽後接受媒體聯訪時表示，不滿意自己的表現，他認為，無論是處理球或命中率方面，都必須要再做得更好，「7個失誤真的太多了」。

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林書豪今天不時因激烈身體碰撞而倒地，也讓他露出無奈表情，他表示，前4分鐘就已經扭到左、右腳的腳踝，但不會影響到下週比賽，「我有時候被撞的時候，會冷靜下來， 因為我來這裡不想受傷，可能因為前面兩個腳踝都扭到了，但這就是籃球，肯定會有情緒」。

林書豪今天與對位防守的夢想家吳永盛在場上互動不少，他透露，一路看著吳永盛成長，到挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA） ，雖然兩人是對手，但看著朋友成為職業球員，且打得很好，還是會有驕傲的感覺。（編輯：卞金峰）1120218

#林書豪
#吳永盛
#中國男子籃球職業聯賽
林書豪
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