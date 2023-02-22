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王麟祥當選中華足協新任理事長 盼配合媒體行銷打造球星文化

2023/2/22 16:24（2/22 16:38 更新）
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中華民國足球協會22日舉行理事長補選，前華視總經理王麟祥獲得22票，成功當選；王麟祥也到場，對台灣足球提出6大未來政見方向。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月22日
中華民國足球協會22日舉行理事長補選，前華視總經理王麟祥獲得22票，成功當選；王麟祥也到場，對台灣足球提出6大未來政見方向。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月22日
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）中華民國足球協會今天補選，前華視總經理王麟祥獲得22票擊敗前台中市市議員陳世凱，當選新任理事長，未來除了續推在地人才扎根，他期盼配合媒體行銷，以利打造球星文化。

中華民國足球協會去年10月進行理監事改選，鄭文燦當選理事長後，同年底提出辭呈，後來出任行政院副院長，足協今天召開第13屆第一次臨時會員大會，會議中除會務討論外，並進行第13屆理事長補選。

這次補選由宜蘭縣體育會足球委員會推薦曾任華視總經理王麟祥，而台中市足球未來發展協會推薦前台中市市議員陳世凱角逐理事長，由中華足協40席團體會員進行投票。

中華足協理事長今天補選也受到國際足球總會（FIFA）重視，並派員前來視察投票過程，最終補選結果出爐，王麟祥以22票當選第13屆足協理事長勝出，而陳世凱僅獲得18票。

王麟祥今天到場，對於台灣足球提出6大未來政見方向，他表示，將持續推動偏鄉地區基層足球發展及在地人才扎根。

王麟祥過去擔任華視總經理，曾在媒體圈服務的他表示，未來將配合媒體行銷以利製造球星文化，從而帶動招商及經濟效應。

其他政見包括推動FIFA與台灣國體法接軌，進而修訂符合足協章程；持續經營足球市場，培養潛在球迷及形成貫徹始終的足球文化；整合FIFA及政府機關補助款，使其對足球發展利益最大化；推動台灣職業足球籌備小組以利於職業聯盟成立。（編輯：李亨山）1120222

#中華足協
#王麟祥
#陳世凱
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