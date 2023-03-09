高宇杰經典賽守備遭批評 高志綱談抉擇先發關鍵

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽台灣隊昨天與巴拿馬交手，先發捕手高宇杰守備狀況有不少批評的聲音，台灣隊首席教練高志綱表示，安排高宇杰先發主要是較全方位，至於第2戰會不會換捕手要再討論。

世界棒球經典賽台灣隊昨天預賽首戰與巴拿馬隊交手，由高宇杰先發蹲捕與投手胡智爲搭配，但高宇杰守備有些狀況，也有許多批評的聲音。

台灣隊首席教練高志綱今天練球時受訪表示，高宇杰本人蠻正面看待這件事情，高宇杰也有世界12強棒球賽資歷，面對這樣的情況，職業球員應該知道要怎麼調整自己、往前看。

被問起昨天安排高宇杰先發的原因，高志綱表示，相較於其他捕手，高宇杰在熱身賽調整狀況不錯，也比較全方位，不管在守備、攻擊、戰術執行上都比較好一點，練習賽在投手的引導上也做的很好。

昨天投捕搭配也有看到投手搖頭的狀況，高志綱表示，投手搖頭不單純是捕手的問題，也不見得都是壞事，投捕兩端需要溝通、達成共識，昨天比賽先發投手胡智爲比賽前3局控球有些不穩，但高宇杰適時的引導、讓胡智爲度過危機。

高志綱表示，觀察高宇杰昨天的狀況，是太過謹慎導致綁手綁腳，事實上以高宇杰的能力一定可以做的更好，希望後面的比賽他可以放鬆心情、放開來打，把訓練做得到的東西表現出來就很好了。

明天台灣隊與義大利隊交手沒有退路，被問起先發捕手會不會換人，高志綱表示：「還需要再討論看看」。1120309