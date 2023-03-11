曼尼高大四喜率國王奪勝 PLG第一人

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 新北國王洋將曼尼高今天繳出22分、10籃板、13助攻、10抄截，為聯盟史上首名完成「大四喜」球員，率隊以117比89輕取福爾摩沙台新夢想家。

台灣職籃P. LEAGUE+今天在新北、高雄市兩地開打，新北國王出戰夢想家，團隊次節火力全開，轟下42分，幾乎快要是對手半場得分，半場結束就取得68比46大幅領先。

國王隊洋將牧倫斯（Byron Mullens）全場轟下32分，其中次節就獨攬20分，且是個人生涯第3次單節至少得20分以上，PLG至今只有牧倫斯能辦到。

曼尼高（Kenny Manigault）表現更是驚人，繳出22分、10籃板、13助攻、10抄截「大四喜」成績，也是聯盟史上第1人，最終幫助國王隊以117比89奪得勝利。

另一地在高雄的比賽，高雄17直播鋼鐵人球星林書豪因身體不適、在家休養，連2戰缺陣，今天在主場與新竹街口攻城獅一役，無緣上演林書豪對決高國豪戲碼。

鋼鐵人昨天擊退前來踢館的衛冕軍台北富邦勇士，今天開賽靠著邱柏璋、洋將鐵米（Femi Olujobi）連2記三分球，開啟一波12比4攻勢，而攻城獅高國豪單節進帳10分，加上李家瑞、田浩接力在外線開火，率隊首節以28比23領先。

鋼鐵人次節緊追不捨，靠著陳又瑋拋投、一度追成1分差，而攻城獅洋將阿提諾（William Artino）挺身而出，上半場尾聲連得4分，將差距再度拉開至41比37。

兩隊下半場出現不少肢體碰撞，攻城獅靠著阿提諾肆虐禁區，並與洋將太樂（Jeremy Tyler）聯手，將差距拉開至10分，而鋼鐵人再度展現韌性，由陳又瑋、王律翔扮演進攻要角，緊咬比分不放，差距再度縮小至個位數。

不過，阿提諾的禁區破壞力，讓鋼鐵人束手無策，加上鋼鐵人未能把握得分機會，攻城獅最終以9分差搶下勝利，擺脫7連敗陰霾，而鋼鐵人則是2連勝止步。

攻城獅以阿提諾繳出22分、28籃板表現最佳，高國豪貢獻18分、4籃板、3抄截。鋼鐵人洋將克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）拿下23分、9籃板。（編輯：陳政偉）1120311