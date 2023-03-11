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不斷更新／經典賽陳傑憲4局下三壘安打建功 台灣8比2擴大領先荷蘭
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經典賽張育成一棒轟滿貫砲 台灣隊5比1領先荷蘭

2023/3/11 20:05（3/11 20:51 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場進行台灣隊與荷蘭隊的比賽，台灣隊打者張育成在2局下擊出滿貫全壘打，向著電視鏡頭做出招牌敬禮動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場進行台灣隊與荷蘭隊的比賽，台灣隊打者張育成在2局下擊出滿貫全壘打，向著電視鏡頭做出招牌敬禮動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
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（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽台灣隊今天背水一戰，與荷蘭隊交手，2局下在平手情況下，台灣隊第4棒張育成在滿壘時上場，一棒轟出滿貫全壘打超前，台灣隊取得5比1領先。1120311

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽持續展開，台灣隊張育成（右）11日晚間迎戰荷蘭，2局轟出滿貫砲，與隊友 開心跳起慶祝。中央社記者徐肇昌攝　112年3月11日
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽持續展開，台灣隊張育成（右）11日晚間迎戰荷蘭，2局轟出滿貫砲，與隊友 開心跳起慶祝。中央社記者徐肇昌攝　112年3月11日
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間在台中洲際棒球場迎戰荷蘭隊，2局下，台灣打者張育成一記滿貫全壘打讓全場地主球迷沸騰，回到本壘望天致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間在台中洲際棒球場迎戰荷蘭隊，2局下，台灣打者張育成一記滿貫全壘打讓全場地主球迷沸騰，回到本壘望天致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉辦，地主台灣隊11日晚間迎戰強敵荷蘭隊，台灣打者張育成2局下轟出滿貫砲，全場球迷敬禮致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉辦，地主台灣隊11日晚間迎戰強敵荷蘭隊，台灣打者張育成2局下轟出滿貫砲，全場球迷敬禮致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
#世界棒球經典賽
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