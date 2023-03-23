楊勇緯原民運摘金 訓練之餘關注經典賽對大谷翔平印象深

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「112年全國原住民族運動會」柔道項目賽事23日在台北體育館登場，「柔道男神」楊勇緯（白衣者）出賽，在公開男子組第一級摘下金牌。中央社記者裴禛攝 112年3月23日

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）「柔道男神」楊勇緯睽違17個月在台出賽，今天在全國原住民族運動會柔道男子60公斤級摘金，他透露，這段時間除了訓練外、投入研究所課業，也有看經典賽，並特別關注大谷翔平。

112年全國原住民族運動會柔道項目賽事今天在台北體育館登場，排灣族楊勇緯與哥哥楊俊霆這次都有參賽，弟弟楊爵弟則是參加傳統摔角項目。

東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯今天在柔道男子60公斤級金牌戰出戰黃治凱，靠著一記掃腿勝出，拿下金牌。

楊勇緯前一次在台灣出賽已是110年全國運動會，不過當時因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，賽事採閉門進行，這次原民運開放觀眾進場，他賽後接受媒體聯訪時表示，滿興奮的、也很懷念，滿多親友和粉絲們來加油，感覺不太一樣，「國內賽事要有這樣的氣氛，才好看」。

楊勇緯在結束2月法國巴黎大滿貫賽後，留在台灣訓練，備戰5月世錦賽，他透露，這段時間除了訓練外，也在研究所課業下了不少功夫，正在準備論文，目前就讀台體大競技運動學系研究所的他，期待今年能順利畢業。

楊勇緯在巴黎大滿貫賽首戰，因讓自己以頭部著地作為支點，被判「犯規輸」遭到淘汰，他說，過去訓練時較少留意這部分，那次是個很好的經驗，未來在動作上也會有所調整。

近期國際賽不少新秀崛起，楊勇緯這段期間依舊持續關注，他特別點名剛在巴黎大滿貫賽奪冠的亞塞拜然選手阿賈耶夫（Balabay Aghayev），儘管還未曾對戰過，但已有特別針對對手進行研究。

另外，楊勇緯在訓練之餘，也有關注近期世界棒球經典賽（WBC）賽事，日本隊昨天冠軍戰以3比2擊敗美國隊奪冠，日本隊第9局派出大谷翔平登板後援，三振洛杉磯天使隊隊友楚勞特（Mike Trout），讓他直呼：「真的很像漫畫情節，很熱血」。

大谷翔平經典賽投打優異表現，以及設定九宮格目標，讓楊勇緯印象深刻，他表示，讓他更想要了解大谷翔平心理素質是多麼強大。

大谷翔平高三就訂定目標，想要拿下經典賽最有價值球員（MVP），而大谷翔平也在今年做到；楊勇緯則在國小畢業紀念冊曾寫下目標奧運金牌，他強調，將抱持著「沒有最好，只有更好」心態，繼續朝著上述目標努力。（編輯：張雅淨）1120323

「112年全國原住民族運動會」23日在台北體育館進行柔道最後一天賽程，「柔道男神」楊勇緯（白衣）獲公開男子組第一級冠軍。中央社記者裴禛攝 112年3月23日