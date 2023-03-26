更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
杭州亞運
新聞專題
杭州亞運3/56
首頁 / 運動

杭州亞運富陽銀湖體育中心 射擊、射箭皆在此

2023/3/26 18:11（3/26 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華奧會組成的杭州亞運考察團26日到重點項目射擊、射箭場地「富陽銀湖體育中心」視察，場館位於亞運村西南側相距約40公里處，觀眾席約1萬3000個。中央社記者楊啟芳攝 112年3月26日
中華奧會組成的杭州亞運考察團26日到重點項目射擊、射箭場地「富陽銀湖體育中心」視察，場館位於亞運村西南側相距約40公里處，觀眾席約1萬3000個。中央社記者楊啟芳攝 112年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社中國杭州26日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團今天到重點項目射擊、射箭的場地「富陽銀湖體育中心」視察，其中射擊項目分為室內及室外場地，代表隊教練張簡銘杉表示，會將照片帶回去與選手討論。

富陽銀湖體育中心為杭州亞運射擊、射箭和現代五項比賽場館及訓練場館，位於亞運村西南側相距約40公里，含射擊綜合館（包含射擊比賽、現代五項的游泳和擊劍比賽）、4個室外飛碟靶場、射箭場、現代五項鐳射跑場地和馬術場地等，觀眾席約1萬3000個。

場館整體設計融合富陽特色，帶有飛簷的射擊綜合館富有江南水鄉風格，射擊綜合館東側及南側幕牆設置了3萬4000塊旋轉百葉，在太陽光照射下，會呈現出一幅光影效果的「富春山居圖」。

射擊場館部分，分為室內的手槍、步槍場地，還有室外的飛靶場地。其中手步槍場地分為預賽及決賽場，決賽場地有分為10公尺手步槍、25公尺手槍、50公尺步槍各8個靶位；飛靶則有4個場地。

對於採訪全新射擊場的心得，射擊代表隊教練張簡銘杉表示，「配置都是全新的、相當好，不過現在能做的事情只有照一些照片回去讓選手參考、一起討論。」場館硬體設施部分，張簡銘杉則指出與台灣場地都一樣，合乎國際規範，沒有什麼問題。

對於室外飛靶場地需要注意的地方，由於背景是山景，張簡銘杉指出，「背景最好是不要有東西，因為目標是靶、不是背景，這邊選手容易被吸引到後面去，會提醒選手提高集中力。」上屆2018年雅加達亞運台灣代表隊在射擊項目收下2金1銀1銅。（編輯：張雅淨）1120326

中華奧會組成的杭州亞運考察團26日到重點項目射擊、射箭比賽場地「富陽銀湖體育中心」視察，射擊代表隊教練張簡銘杉表示，會拍下照片帶回去與選手討論。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月26日
中華奧會組成的杭州亞運考察團26日到重點項目射擊、射箭比賽場地「富陽銀湖體育中心」視察，射擊代表隊教練張簡銘杉表示，會拍下照片帶回去與選手討論。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月26日
#張簡銘杉
#富陽銀湖體育中心
#雅加達亞運台灣代表隊
雅加達亞運
杭州亞運網球在「小蓮花」 教練滿意摩擦係數杭州亞運柔道場地大 教練盼選手先適應強度
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
杭州亞運網球在「小蓮花」 教練滿意摩擦係數