杭州亞運富陽銀湖體育中心 射擊、射箭皆在此

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（中央社中國杭州26日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團今天到重點項目射擊、射箭的場地「富陽銀湖體育中心」視察，其中射擊項目分為室內及室外場地，代表隊教練張簡銘杉表示，會將照片帶回去與選手討論。

富陽銀湖體育中心為杭州亞運射擊、射箭和現代五項比賽場館及訓練場館，位於亞運村西南側相距約40公里，含射擊綜合館（包含射擊比賽、現代五項的游泳和擊劍比賽）、4個室外飛碟靶場、射箭場、現代五項鐳射跑場地和馬術場地等，觀眾席約1萬3000個。

場館整體設計融合富陽特色，帶有飛簷的射擊綜合館富有江南水鄉風格，射擊綜合館東側及南側幕牆設置了3萬4000塊旋轉百葉，在太陽光照射下，會呈現出一幅光影效果的「富春山居圖」。

射擊場館部分，分為室內的手槍、步槍場地，還有室外的飛靶場地。其中手步槍場地分為預賽及決賽場，決賽場地有分為10公尺手步槍、25公尺手槍、50公尺步槍各8個靶位；飛靶則有4個場地。

對於採訪全新射擊場的心得，射擊代表隊教練張簡銘杉表示，「配置都是全新的、相當好，不過現在能做的事情只有照一些照片回去讓選手參考、一起討論。」場館硬體設施部分，張簡銘杉則指出與台灣場地都一樣，合乎國際規範，沒有什麼問題。

對於室外飛靶場地需要注意的地方，由於背景是山景，張簡銘杉指出，「背景最好是不要有東西，因為目標是靶、不是背景，這邊選手容易被吸引到後面去，會提醒選手提高集中力。」上屆2018年雅加達亞運台灣代表隊在射擊項目收下2金1銀1銅。（編輯：張雅淨）1120326