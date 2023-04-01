李芳任李芳至扳倒世界第1 西班牙羽賽4強台灣內戰

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台灣雙胞胎兄弟檔李芳任（左）與李芳至（右）在西班牙羽球大師賽男雙8強賽上演驚奇，擊敗世界第一的印尼組合法賈爾與萊恩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣雙胞胎兄弟檔李芳任與李芳至在西班牙羽球大師賽男雙8強賽上演驚奇，擊敗世界第一的印尼組合法賈爾與萊恩，4強賽將對決同樣來自台灣的蘇敬恒與葉宏蔚。

超級300系列的西班牙羽球大師賽在馬德里舉行，當地時間3月31日展開8強賽，2組台灣男雙組合李芳任與李芳至、蘇敬恒與葉宏蔚分頭爭取晉級機會。

李芳任與李芳至8強賽對手為世界排名第一的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto），印尼組合今年已拿下2冠，包括3月超級1000系列的全英公開賽。

李家兄弟首局雖以15比21讓出，次局捲土重來，儘管在20比17領先情況下，被對手一連化解3個局點，但李家兄弟頂住壓力，以22比20扳平戰局。

決勝局狀況同樣激烈，雙方互有領先，並鏖戰至局末，李家兄弟關鍵時刻連得3分，以21比19贏得勝利，搶下4強入場券。

另一組男雙蘇敬恒與葉宏蔚8強賽同樣激戰3局，以14比21、21比19、21比16扳倒日本組合目崎駿太郎與西田陽耶，挺進4強。

蘇敬恒與葉宏蔚男雙4強賽將對決李家兄弟，上演台灣內戰，確定至少有一組台將晉級決賽。（編輯：張銘坤）1120401