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吉田正尚大聯盟首轟出爐 越過綠色怪物追平2分砲[影]

2023/4/4 12:48（4/4 13:28 更新）
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吉田正尚4日出戰匹茲堡海盜先發上場打擊，首局首打席就抓到一顆快速球，敲出個人大聯盟首支全壘打，回休息區舉起充氣啞鈴。（圖取自twitter.com/RedSox）
吉田正尚4日出戰匹茲堡海盜先發上場打擊，首局首打席就抓到一顆快速球，敲出個人大聯盟首支全壘打，回休息區舉起充氣啞鈴。（圖取自twitter.com/RedSox）
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（中央社東京4日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟的日籍選手吉田正尚今天出戰匹茲堡海盜先發上場打擊，首局首打席就抓到一顆快速球，敲出個人大聯盟首支全壘打，成功挑戰紅襪主場「綠色怪物」高牆。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，29歲的吉田這支全壘打追平了對手的2分砲，不過，紅襪最終仍以6比7輸給海盜。

吉田出棒追打一顆偏高的154.8公里快速球，飛球劃出一道大弧線後，成功越過芬威球場（Fenway Park）高逾11公尺的「綠色怪物」左外野全壘打牆。根據大聯盟官網，吉田這支全壘打擊球初速168公里、飛行距離119公尺。

日媒Full-Count報導，吉田賽後被問到還沒拿回這顆首轟紀念球會不會難過時，他說球隊輸掉比賽更令人難過，但還是希望有朝一日能拿回這顆球。

去年日本職棒球季結束後，吉田宣布將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），並透過入札制度與紅襪簽下5年總額9000萬美元的巨額合約。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120404

#吉田
#吉田正尚
#MLB
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