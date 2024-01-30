陳禹勳改披龍隊5號球衣 故事未結束期待球場再見

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）投手陳禹勳離開效力10年的桃猿隊，新球季改披中職味全龍隊戰袍。陳禹勳發文感謝球迷支持，讓他感覺自己不僅是普通球員而像「超級英雄」，也提到故事還未結束，期待球場再見。

34歲的投手陳禹勳去年球季後沒被放入樂天桃猿隊契約球員保留名單中，昨天確定轉戰味全龍隊，簽下1年合約、月薪沒有公布，選擇背號5號，離開從2014年至2023年間效力的桃猿隊（含Lamigo和樂天）。

陳禹勳今天透過個人社群臉書（Facebook）發文感謝桃猿隊的球迷「10號隊友」，也感謝樂天球團的夥伴、教練和隊友，「這10年來的棒球之旅，因為有了你們的陪伴，才變得如此精彩。」

陳禹勳提到，在棒球場上，或許他只是個普通的球員，但在球迷支持下，讓他感覺就像是個超級英雄，「每一次出場投球，都是我們共同的記憶。感謝球團給予我機會，讓我能夠延續對這項運動的熱愛和追求。」

陳禹勳感謝龍隊給機會，也感謝經紀公司、家人，在充滿挑戰的旅程中，就像堅強的後盾，始終給予他無限的支持和鼓勵。

陳禹勳感謝每一名認識他的朋友和球迷，提到每一次的加油聲、掌聲，都是繼續前行的動力，「我們的故事還未結束，新的賽季將會帶來新的挑戰和機遇，我期待在球場與大家再次相見。」（編輯：張雅淨）1130130